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От путиниста Плющенко потребовали не критиковать депутатов, потому что это оскорбляет россиян

Александр Чеканов

Плющенко попал под критику

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал под критику после своих слов о российских депутатах. Бывший фигурист, который брал "золото" Игр 2006 и 2014 годов, высмеял чиновников после того, как некоторые негативно оценили выделение грантов на организацию ледовых шоу.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" олимпийский чемпион Дмитрий Васильев осудил Плющенко, посоветовав ему выбирать слова. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина заявил, что "депутаты – это избранные народом люди", а своими словами Евгений оскорбляет россиян.

Путин и Плющенко.

Источник: instagram.com/plushenkoofficial

Евгений Плющенко.

Источник: КП

"Это очень опасное заявление с его стороны. Потому что депутаты – это избранные народом люди. Фактически Плющенко в данном случае оскорбляет не каких-то конкретных депутатов, а огромное количество людей в нашем государстве, жителей нашей страны. Получается, что ему наплевать не просто на определенных депутатов, а на значительную часть наших граждан. А это очень опасно", – сказал Васильев.

Ранее сын Плющенко отказался выступать за Россию и перешел под флаг Азербайджана, после чего попал под жесткую травлю болельщиков.

Дмитрий Васильев.

Источник: biathlonspb.ru

Плющенко с сыном Александром.

Источник: ТАСС

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Государственной думы Виталий Милонов набросился с жесткой критикой на Александра Плющенко после смены гражданства.

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