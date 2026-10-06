От лидеров к борьбе за выживание. Что было не так в матче сборной Украины против Венгрии

Сборная Украины завершила первое международное окно в рамках Лиги наций. Наша команда уступила Венгрии 1:2 в том матче, где именно желто-синие выглядели лидерами. По истечении 90 минут все стало "пороблено". OBOZ.UA рассказывает о принципиальном и досадном поражении в 4-м туре.

Первый тайм. То, что мы хотели увидеть

В условиях отсутствия многих основных игроков даже при таком составе мы снова стали свидетелями эксперимента. Связка Краснопира и Пономаренко впереди, гибкие схемы 4-3-3 и 4-4-2, заметная ставка на УПЛ (8 из 10 полевых игроков в стартовом составе были из нашего чемпионата). У Венгрии тоже были пробы интересных схем, особенно без Керкеза. Поэтому там попытались подниматься выше и давить численным преимуществом. Но уже после первого же выхода Краснопира почти один на один соперник стал осторожнее в этом аспекте.

С каждой минутой наша активность росла. Очеретько нашел случайный мяч перед штрафной, пробил из-под нескольких защитников и попал в перекладину, когда вратарь уже был обыгран. Мы наблюдали за агрессивной сборной, готовой бороться так же, как и 10 дней назад. А мини-потасовка сразу после этого эпизода лишь подтвердила заряженность команды. Атаки шли преимущественно по правому флангу, где к Цыганкову подключался и Назарина. Лучше всего эта зона проявила себя на 19-й минуте, когда Пономаренко выполнил прострел и нанес удар пяткой.

Вратарю венгров пришлось мно... Источник: УЕФА Развернуть

Опасные моменты украинцы создавали чуть ли не каждые 3 минуты. Преимущественно снова справа, но были попытки и через Очеретько слева, с активным участием латералей. Мы настолько давили, что наша последняя линия находилась в 10 метрах от середины поля на чужой половине. Интересно, что после каждой атаки мы быстро возвращали себе мяч, и это не создавало угрозы контратак при таком расположении защитников. Не хватало лишь удачи, ведь за весь первый тайм у Украины было более десяти моментов, и можно вспомнить как минимум три, которые претендовали на голевые.

Венгрия уступила нам инициативу и ждала, пока "желто-синие" выбегаются. Наша команда открыто доминировала, перебегала соперника и тотально переигрывала его. Зато венграм везло – столько карточек, сколько они не получили, хватило бы на 3 "Эль-Класико". А грязные действия с их стороны, особенно толчки Цыганкова и Забарного на ровном месте, все больше повышали градус противостояния. Через полчаса стало сложнее давить в том же темпе, у соперника появились более длинные переходы через половину поля. Но украинцы подстроились под такие провокации, хотя и ценой здоровья.

Судья принял много решений в пользу Венгрии. Источник: УЕФА

Украина очень понравилась в этом тайме. Компактность в обороне, креативность в построении атак и точные пасы (что не менее важно) выглядели качественно, а их эффективность было сложно поставить под сомнение. Физически сильные Краснопир и Назарина не давали Венгрии захватить мяч в центре и оказать прессинг, а защитники вовремя оказывались на своих местах. Хорошо играл за соперника… судья: без угловых, без правильных аутов, без желтых или хоть каких-то наказаний для венгров. Поэтому на второй тайм наши футболисты выходили с осознанием – все только в их силах, и реализация после перерыва крайне необходима.

Второй тайм. "Пороблено" в кредит

Игра после перерыва возобновилась в том же темпе, разве что местами поменялись. Почти сразу венгры создали первый действительно опасный момент: мяч был отрезан в центре, где он не дошел до Велетня. Его перехватил Осват и пробил издали – рикошет и угловой, без последствий. Без замен футболисты обеих команд продолжили в тех же единоборствах, но Украина по-прежнему сохраняла инициативу. Венгрия начала вытягивать наших игроков в свободные зоны сзади – пас шел аж к вратарю, и тот тянул до последнего, чтобы на прессинг вышли нападающие и еще кто-то из центра поля. И это сразу сработало.

Момент игры. Источник: MLSZ

Украинцы в этот момент потеряли всех: Собослая перед важной передачей в центр, Виталиша перед разрезающей передачей и Тота перед выходом на Трубина. Совершенно нелогичный гол, но показательный с точки зрения адаптации к нашей сильной тактике. 0:1. Ответный момент возник почти сразу, но Велетень перемудрил и затянул настолько, что из убийственной позиции против него уже стояли трое защитников. Команда выглядела смело, тогда как соперник после единственной попытки вышел вперед и мог продолжать играть вторым номером.

Мальдера сразу снял тех, у кого игра не пошла – Пономаренко создал только один момент, Краснопиру нейтрализовали, а Велетень банально устал и допускал больше ошибок. Вместо них вышли Хлань, Яремчук и Ванат – ва-банк ради гола. Но игра стала спокойнее. Медленные перекаты, поиск возможностей, адаптация к новым игрокам у венгров. Это все понятные моменты для этого отрезка тайма, однако время тянулось.

Сказать, что не везло – да. Столько качественных моментов, а мяч просто не летел в створ. Сказать, что не набрали форму – тоже да. К сожалению, за такой длительный период украинцы создали действительно много возможностей и ни разу не пробили суперопасно. Мы все время промахивались мимо ворот, которые как будто отвернулись от каждого игрока. При каждом ударе мяч ложился удобно, но рикошет или плохая позиция мешали забить. И так продолжалось до конца игры, даже после гола.

Момент игры. Источник: MLSZ

От матча осталось хорошее впечатление, но с неприятным послевкусием. Украина провела очень сильный первый тайм и полностью провалила второй. Венгрия опиралась исключительно на агрессию, без особых комбинаций. Удачная подсказка тренера в раздевалке, как и полторы недели назад, дала сопернику возможность переиграть нашу сильную тактику и в дальнейшем сидеть в обороне. Да, подопечные Мальдеры наконец-то реализовали угловой. Яремчук – как магнит для голов: мяч снова рикошетит от него, когда он просто стоит. Удачный выбор позиции и помощь защитника, не давшего сопернику подпрыгнуть, привели к великолепному рикошету. 1:1. Но реальность вернулась уже через минуту – навес и удар Чингера. 1:2. На этом напряжение на поле достигло апогея, и фактически игра завершилась.

1:2 – мы уступаем команде, которая не создала моментов для своей победы. Один удачный эпизод решил судьбу матча и оставил нас в неудобном положении в таблице Лиги наций. У Украины остаются игры против Северной Ирландии и Грузии. Теперь ждем месяц и будем решать судьбу турнира в ноябре.