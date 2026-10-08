"Большой риск": Магучих рассказала, на что решилась пойти в своей карьере

Звезда мировой легкой атлетики Ярослава Магучих призналась, что все еще совершает технические ошибки во время разбега после того, как два с половиной года изменила этот элемент. Украинская прыгунья в высоту напомнила, что накануне ОИ-2024 добавила два шага к беговой части попытки.

Об этом Магучих рассказала в интервью порталу NV.ua. Мировая рекордсменка и первая в истории абсолютная чемпионка планеты отметила, что ошибки возникали даже в нынешнем году, например, в финале Бриллиантовой лиги, однако она продолжает улучшать этот элемент.

Ярослава Магучих

"Главное изменение в моем разбеге произошло раньше – перед установлением мирового рекорда и Олимпийскими играми. В мае 2024 года мы решили добавить два шага. Было девять, теперь одиннадцать. Это позволяет лучше разогнаться, чтобы выполнить последние шаги на дуге максимально быстро и коротко. Это был большой риск: пять лет у меня был стабильный разбег в девять шагов, а за два месяца до Олимпиады мы его изменили. Но иногда этот разбег дает сбой, так как возвращаются мои старые ошибки – еще с 2021 года. Нужно время, чтобы довести его до идеала", – сказала Магучих.

Магучих вписала свое имя в историю.

Тренер Магучих Татьяна Степанова

Накануне в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

В то же время Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей.

Звезду Магучих открыли в Киеве. Источник: sportnews.24tv.ua

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.