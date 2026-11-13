Великобритания – Украина: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027
Британки принимают украинок в Манчестере
Женская сборная Украины по баскетболу в субботу, 14 ноября, проведет второй матч решающего этапа отбора к чемпионату Европы 2027 года. Подопенчые тренерки Инны Кочубей проведут на выезде поединок против команды Великобритании.
Встречу принимает арена Национального баскетбольного центра в Манчестере. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Великобритания – Украина. Время начала – 20:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – УКРАИНА
Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на платформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Люксембурга покажет официальный канал Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.
СОСТАВЫ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – УКРАИНА
Великобритания: Кристин Анигве, Шанис Бекфорд-Нортон, Кирсти Браун, Джесс Идсфорт-Йейтс, Тиа Фримен, Джорджия Гейл, Чериден Грин, Паркер Хилл, Кэти Янушевская, Ханна Джамп, Майя Прайс, Ханна Робб, Сидни Уоллес, Саванна Уилкинсон.
Алина Ягупова.
Источник: FIBA
Баскетболистки сборной Великобритании.
Источник: Федерация баскетбола Великобритании
Украина: Серафима Тихая, Анжелика Ляшко, Виктория Балабан, Юлия Гутевич, Карина Панчук, Дарья Кононученко, Вера Грималюк, Алина Ягупова, Елена Бойко, Екатерина Дике, Кристина Кулеша, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Инна Кочубей, главный тренер сборной Украины:
– Мы уже просмотрели матч с участием Великобритании. Продолжим работать над скаутингом. Уже увидели определенные моменты, которые будем анализировать и учитывать во время подготовки к следующей игре. В то же время я всегда подчеркиваю, что в первую очередь нужно концентрироваться на собственной игре, своих сильных сторонах и том, что мы можем контролировать.
Инна Кочубей.
Источник: FIBA
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
После стартового игрового дня украинки идут в лидерах квартета вместе с француженками. Путевки на Евробаскет получат две лучшие сборные.
Турнирная таблица группы М.
Источник: FIBA
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Евробаскет-2019. Групповой этап
Великобритания – Украина – 68:54 (19:14, 16:10, 9:21, 24:9)
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