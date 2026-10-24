"Вау!" Представлена новая форма сборной Украины по биатлону: в необычных цветах и с орнаментом. Фотофакт
Наши спортсмены в новом сезо...
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Федерация биатлона Украины представила экипировку национальной сборной на сезон 2026/2027. В дизайне использованы синий и белый цвета, золотистые акценты и украинский орнамент.
Над оформлением формы работала украинская дизайнерка Эльвира Гасанова, а производством занималась австрийская компания Löffler. Проект объединил Федерацию биатлона Украины, спортивный бренд Löffler и GASANOVA.
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
"Это современный спортивный стиль и наша национальная идентичность", – прокомментировала презентацию пресс-служба ФБУ.
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
В федерации выразили надежду, что болельщики увидят спортсменов в новой форме уже на соревнованиях сезона 2026/2027.
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Новая форма сборной Украины по биатлону.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Гасанова сообщила, что сотрудничает с Федерацией биатлона Украины второй год подряд. Дизайнерка поблагодарила главу организации Ивана Крулько за доверие.
Гасанова поблагодарила за доверие.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Публикация вызвала положительную реакцию пользователей соцсетей. В комментариях подписчики оставляли эмодзи огня, аплодисментов и сердечек, а одна из пользовательниц написала: "Вау".
Комментарии болельщиков.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Комментарии болельщиков.
Источник: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine
Стоит отметить, что на протяжении последних шести лет в экипировке команды неизменно присутствовал желтый цвет, занимавший значительную часть ее площади. В новой версии его неожиданно заменили белым, а золотистые акценты и украинский орнамент дополнили сине-белую основу.
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