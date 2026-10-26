"Стоит Лунину допустить ошибку..." Моуриньо выразил возмущение после победы "Реала" над "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо высмеял журналистов после матча с каталонской "Барселоной", в котором его команда одержала выездную победу 2:1. Португальский специалист с возмущением едко отметил, что во время пресс-конференции ему не задавали вопросов об украинском вратаре Андрее Лунине.

Особенный, как называют наставника "королевского клуба", отметил, что Лунин провел выдающийся матч, заменив бельгийца Тибо Куртуа, пишет сайт издания Marca. Моуриньо подчеркнул, что представители медиа наверняка заваливали бы его вопросами об украинце, если бы команда проиграла.

Жозе Моуриньо

"Барселона" проиграла "Реалу"

"У нас полноценный состав: все усердно работают и готовы побеждать. В двух первых вопросах, которые вы мне задали, не было ни слова об Андрее Лунине. Уверен, стоит Лунину допустить ошибку – и следующий вопрос будет именно о нем. У нас лучший вратарь в мире, но никто не жаловался перед матчем из-за того, что не вышел в старте. Команда едина. Игроки провели отличный матч", – сказал Моуриньо.

Отметим, что после матча с "Барселоной" было опубликовано видео того, что сделал португальский тренер "Реала" с Луниным. Португалец был впечатлен одним из сейвов украинца.

Андрей Лунин во время матча

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный сыграл за ПСЖ и помог команде обыграть "Барселону" в Лиге чемпионов.