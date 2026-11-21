В Уругвае футболист провалился в двухметровый ров, празднуя забитый гол. Видео

Необычный эпизод произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Уругвая между "Депортиво Мальдонадо" и "Белья Вистой". Нападающий гостей Ури Амараль после забитого мяча побежал к трибунам, чтобы отпраздновать гол вместе с болельщиками, но вместо этого упал в двухметровый ров.

Футболист упал в ров. Источник: Кадр из видео

Курьез случился на 20-й минуте встречи на стадионе "Доминго Бургеньо Мигель". К тому моменту хозяева уже вели в счете, однако Амараль воспользовался отскоком мяча в штрафной площадке и отправил его в ворота, сделав счет 1:1.

После гола футболист направился к трибуне Роберто Соса, где находились болельщики "Белья Висты". Форвард хотел приблизиться к ограждению, чтобы разделить радость с фанатами, но не заметил, что участок перед трибуной был накрыт зеленым полотном, имитировавшим газон. Под ним находился ров глубиной около двух метров.

Амараль провалился под покрытие и оказался на дне ямы. Несколько футболистов помогли ему выбраться. Несмотря на падение, нападающий смог самостоятельно продолжить матч и оставался на поле до 80-й минуты.

Футболиста еле вытащили из рва. Источник: Кадр из видео

Встреча завершилась победой "Белья Висты" со счетом 3:2. Команда, занимавшая предпоследнее место в турнирной таблице, обыграла второго на тот момент участника чемпионата на его поле и помешала ему вернуть лидерство.