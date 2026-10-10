В УПЛ – революция! Впервые за 34 года ее может выиграть не "Динамо" и не "Шахтер". Доказываем почему

Украинская Премьер-лига уже вышла из осеннего перерыва – и это самый интересный чемпионат за последние годы! Позади почти треть сезона, а на первом месте – 4 неоднозначные команды! Такого украинский болельщик ждал очень давно – наконец-то у нас есть шанс увидеть новое имя в графе победителя. Почему такая уверенность? Рассказывает OBOZ.UA.

В Украине сильная усталость от однообразия

За почти 35-летнюю историю высшего дивизиона нашего футбола его выигрывали лишь 3 команды! 17 чемпионств у "Динамо", 16 – у "Шахтера". А помните ли вы, кто единственный раз отобрал трофей у наших грандов? "Таврия"! Симферопольский клуб сделал это в первом же розыгрыше, когда лигу провели в течение одного года, было по 2 группы, а на соревнования в элите заявились целых 20 клубов. Произошло это в 1992-м, тогда в решающем матче крымчане победили "Динамо" со счетом 1:0. Прошлый сезон выиграли "горняки", Туран привел новую команду к победе.

Да, есть немало примеров лиг, где побеждают одни и те же клубы, но мы не Бундеслига и не Лига 1. Долгое время УПЛ была просто турниром, где уже в январе становилось понятно, что борьба остальных команд идет максимум за третье место. Новых имен в графе победителя не было. Но в этом году, похоже, все возможно.

Прыжки "Шахтёра" через полесские полонины

Лидер – не лидер. Именно такие качели у "горняков" с начала сезона. "Шахтеру", несмотря на все тревоги, удалось провести 8 полных матчей. В них 7 побед и одно поражение – житомирский криптонит явно ударил по их амбициям на защиту титула после довольно хорошего сезона в Лиге конференций в 2026 году и после квалификации в группу ЛЧ. Недавнее поражение в Житомире (0:2) обнажило игровые проблемы команды, над которыми Туран размышлял несколько недель, и пока что клуб стабилизировался – и из международной паузы лидер УПЛ вышел с разгромом "Вереса" 3:0. Игроки в хорошей форме, особенно отличился Матвиенко своим ударом издалека. В команде много игроков, которые приносят результат: в списке бомбардиров в первой десятке сразу 4 бразильца. Да, горняки на вершине, но с полонин уже слышен шум.

"Шахтёры" прочно держатся на вершине таблицы. Источник: ФК "Шахтер"

Джекпот "Полесья" на внутренней арене

Ближе всего к "Шахтеру" находится только одна команда. У "Полесья" тоже есть поражение (неожиданное от "Зари"), но их результативность создает отличную основу для роста. Да, команда вылетела из еврокубков, не имея шансов, но Ротань готов к новой попытке. Житомиряне уже традиционно становятся камнем преткновения для команд УПЛ, демонстрируя тактически грамотный и интенсивный футбол. Концентрация на борьбе за первое место сейчас служит хорошим стимулом, а вылет из Лиги конференций для них даже полезен – не будет длительных спадов, от которых еще может пострадать "Шахтер". Клуб пока единственный, кто идет вплотную за чемпионом, а прогресс заметен благодаря вызову в сборную Краснопира и Велетня, удалось воспитать неплохих футболистов. Надежная оборона и быстрые переходы в атаку делают их едва ли не единственным "другим" претендентом на золотые медали в этом сезоне.

Житомиряне идут по пятам за чемпионом. Источник: ФК "Полесье"

"Динамо" без надежды, но с надеждой

Осень – снова период контрастов, когда две победы подряд над "Эпицентром" и "Зарей" совершенно не удовлетворяют на фоне сокрушительного поражения от "Буковины". Без еврокубков бело-синие получили жесткий удар по амбициям. Несмотря на то, что киевляне находятся в верхней части таблицы, они далеко не топ-команда. В сборной футболисты провалились, а в чемпионате по-прежнему остается открытым вопрос, где же они окажутся после нового тура. Показательным станет матч против теневого лидера УПЛ – в воскресенье игра с "Карпатами". А учитывая все более сильные атаки на столицу, возникает вопрос – возможно ли проводить домашние матчи именно в Киеве? Болельщикам действительно не остается ничего другого, как надеяться, что Костюк снова найдет баланс для своих футболистов и после паузы они станут более точными и мотивированными. Лазарет вроде бы становится меньше, но уровень доступных футболистов начинает уступать даже середнякам украинского чемпионата.

Киевляне отстали далеко от медальной зоны. Источник: ФК "Динамо"

Феномен "Карпат"?

Львовяне неожиданно вошли в число сильнейших команд Украины. Небольшое отставание от "горняков", позиция выше "Динамо" и целый калейдоскоп результатов как будто позволяют присвоить Фернандесу статус топ-тренера УПЛ. Именно в его команде сейчас лучший бомбардир лиги (Виейра и его 4+2) и 15 забитых голов, а до начала тура это было наибольшее количество голов у команды. "Карпаты" своим агрессивным футболом и смелым прессингом создали новое препятствие сразу для четырех команд лиги. А еще обеспечили себе стабильно высокое место с претензией на еврокубки. Пока рано об этом говорить, но жаждущая побед команда придает интенсивность нашему чемпионату. Кажется, что это еще один неочевидный претендент на золото. Если "Карпаты" сохранят такой темп и стабильность до зимнего перерыва, то путевка в еврокубки станет для них вполне заслуженным результатом.

Львовяне неожиданно стали второй силой лиги. Источник: ФК "Карпаты"

Плотность очков обещает интересную борьбу за еврокубки

Революция в УПЛ возможна не только в борьбе за чемпионство. На начало октября наша турнирная таблица дышит конкуренцией, отчего смотреть отдельные матчи становится еще интереснее. К началу 8-го тура лидера и пятую команду разделяли всего 6 очков, и несмотря на то, что "Шахтер" уже готовит отрыв, под ним находится крепкая зона преследования. Да, помимо двух мест в Лиге конференций нужно учитывать еще и Лигу Европы – на нее в очередной раз повлияет кубковая борьба между грандами. Но традиционная гегемония двух команд в этом году, кажется, как никогда близка к краху. Любая потеря очков "Шахтером" и "Динамо" дает тот самый шанс другим клубам, которые видели золотые медали только на фотографиях. Разница между первым местом и границей еврокубковой зоны составляет всего несколько очков – и это радует.