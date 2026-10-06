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"В такие моменты на поле нужен..." Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии

Александр Чеканов

Мальдера оценил матч с Венгрией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдеры похвалил своих подопечных за матч с Венгрией в Лиге наций, который завершился победой мадяров 2:1. Итальянский наставник "сине-желтых" отметил, что его команда контролировала ход встречи, в особенности в первом тайме, когда соперник вообще не подходил к воротам Анатолия Трубина.

Об этом Мальдера заявил на пресс-конференции в Трнаве, где состоялась игра. Специалист подчеркнул, что он остался доволен матчем, так как многие молодые и неопытные футболисты проявили себя с позитивной стороны, хотя после забитого мяча команда не справилась с эмоциями.

Украинцы проиграли венграм в Трнаве

Календар України в Лізі націй.

Источник: УАФ

"Мы провели прекрасный первый тайм. Не помню, чтобы сборная Венгрии нанесла какой-то удар. Наверное, у нас есть игроки, которые не привыкли играть с такой интенсивностью. Но все равно мы доминировали. Мы вели игру. Нам не хватило опыта выдержать минуты после того, как мы сравняли счет. В такие моменты вопросы идут не о тактике. В такие моменты на поле нужен лидер, который будет управлять игрой. Мы не заслуживали поражения", – сказал Мальдера.

Отметим, что после поражения от венгров сборная Украины опустилась на третье место в группе 2 дивизиона В Лиги наций. Следующий матч "сине-желтые" проведут в Белфасте с лидерами из Северной Ирландии 14 ноября.

Турнирная таблица группы 2 д...

Источник: УЕФА

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Андреа Мальдера

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный динамовец Йожеф Сабо признался, что больше не будет смотреть матчи сборной Украины.

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