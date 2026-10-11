У "Шахтера" – новая домашняя арена. Что нужно знать о "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и чем это может быть полезно Украине

Через несколько дней возобновляется Лига чемпионов – а вместе с ней и донецкий "Шахтер". В этом году чемпион Украины рискнул и выбрал для себя интересную домашнюю арену – легендарный "Стэмфорд Бридж" в Лондоне! Почему такой адрес в ЛЧ выгоден не только лондонцам, но и всей Украине? И поможет ли это горнякам успешно выступить в элите? Рассказывает OBOZ.UA.

"Шахтер" устал от Польши

Отказ от Польши как места проведения домашних матчей – правильный шаг. Во-первых, политическая ситуация по-прежнему остается нестабильной. Во-вторых, здешняя публика уже избалована и не оказывает адекватной поддержки. "Шахтер" хорошо принимали в Германии, а вот на "Городском стадионе" в Кракове зрители начали заполнять трибуны только после группового этапа. Понятно, что Лигу конференций нельзя сравнивать с Лигой чемпионов, и статус турнира играет свою роль, но если честно – когда в последний раз в Польше стабильно проводились матчи самого высокого уровня? В сезоне 26/27 поляки пока не ждут чего-то грандиозного: "Лех" и "Ягелония" проиграли свои стартовые матчи Лиги Европы, в ЛЧ вообще нет ни одной команды. Могла бы быть у соседей, но все сложилось так, что переезд на новую арену состоялся как раз вовремя.

Момент матча "Шахтера" проти... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

"Стэмфорд Бридж": стадион, который никому не был нужен

История этой арены просто фантастическая: прежде чем стать стадионом УЕФА высшей категории, "Стэмфорд Бридж" был обычным полем для лошадей. Его построили еще в 1877 году, но сначала там проводились исключительно легкоатлетические соревнования. Все изменилось в 1905 году, когда Гус Мирс создал новую лондонскую команду "Челси" и выкупил стадион для себя. С тех пор и по сей день это дом аристократов.

"Стэмфорд Бридж" в 1930-е годы. Источник: Шведская энциклопедия

Изначально там была только одна крытая трибуна, и мы можем представить, что чувствовали зрители того времени: от поля их отделяли беговые дорожки, поэтому за воротами приходилось особенно пристально вглядываться. Но, учитывая длительный период без побед и даже вылет из Высшей лиги, "Челси" долгое время не мог претендовать на обновление арены. Новые трибуны появились в тот момент, когда возникла угроза потери стадиона. Некоторое время желающих выбежать к футболистам сдерживали даже не патрули у трибун, а лишь электрический забор.

Лишь в 1990-х годах "Стэмфорд Бридж" наконец стал похожим на то, что мы знаем сегодня. Трибуны подошли вплотную к полю, в подтрибунных помещениях появилась современная инфраструктура, а газон теперь поливают автоматически. Сегодня максимальная вместимость арены – 40 тысяч человек. В будущем одна из самых известных арен Лондона готовится к очередной реконструкции, на этот раз с целью вместить 50 тысяч зрителей.

Общий вид "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Источник: ФК "Челси"

Лондон выбрали не случайно

Еще в июле, когда впервые заговорили о переезде, вышло интервью тренера Арды Турана. Тренер тогда подчеркнул, что клуб ищет новое место для домашних матчей в еврокубках, особенно когда стало ясно, что у них в руках прямой путевкой в группу Лиги чемпионов. И что команда хочет "оказать большее давление на соперника и привлечь больше наших болельщиков. Например, если нам достанется "Реал", мы не хотим, чтобы трибуны были заполнены преимущественно фанатами мадридцев". На выбор было четыре стадиона – один в Гамбурге и три в Западном Лондоне. Как видим, остановились на столице Англии.

Проведение домашних матчей Лиги чемпионов на "Стэмфорд-Бридж" — особая возможность для "Шахтера". Мы благодарны футбольному клубу "Челси" за возможность проводить наши матчи на этой уникальной арене. "Стэмфорд-Бридж" — один из самых известных стадионов мирового футбола с невероятной историей и атмосферой. Уверены, что матчи "Шахтера" в Лондоне подарят незабываемые эмоции украинским и английским болельщикам Из заявления футбольного клуба "Шахтер"

В этом году аристократы оста... Источник: ФК "Челси" Развернуть

Лондон тоже радуется. И не только фанаты "Челси"

Сотрудничество было согласовано еще до того, как стали известны соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов. В "Челси" заявили, что с нетерпением ждут возможности поздравить нашу команду во время нынешней еврокубковой кампании. Горняки проведут в Лондоне как минимум 4 матча. Дебютный состоится уже в эту среду против АЕКа – это первая греческая команда за 8 лет (после ПАОК), которая приедет на эту арену. Еще будут "Спортинг" и "Фенербахче". Можно было бы сказать, что для местных эти команды не являются магнитом для зрителей, но "Фенербахче" точно соберет на трибунах всю местную турецкую аудиторию – ведь фактически это будет дерби.

Безусловно, лондонская публика с нетерпением ждет заключительного матча группового этапа против "Реала", ведь особенности нового формата Лиги чемпионов показывают, что именно последний тур решает многое, и он должен стать важным и для нашей команды. Поэтому в январе на "Стэмфорд-Бридж" будет достаточно зрителей. Но давайте будем честными – по итогам прошлого сезона "Челси" вообще никуда не попал, даже в Лигу конференций. Поэтому у лондонцев будет как минимум 4 матча элитного футбола от довольно интересной команды, которая к тому же может одержать как минимум 3 победы именно на их домашнем поле.

От большого футбола в Лондоне выиграет… вся Украина

Может показаться, что для Англии ЛЧ уже достаточно – но это не так. "Шахтер" стал шестой командой для элиты, однако лишь второй для Лондона, ведь из столицы пробился только "Арсенал". Представить, что аристократы будут сознательно болеть за прямого конкурента, нереально, а местная публика не откажется от хотя бы 20 тысяч мест на классный футбол. Донецкий клуб хорошо известен в Европе, а после прошлого сезона и схватки с "Кристал Пэлас" о подопечных Турана там точно услышали еще больше. Выход на лондонский рынок имеет свои плюсы и для всей Украины.

Горняки уже провели первый м... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

Матчи "Шахтера" в Лондоне – это гораздо больше, чем просто спортивное событие. В условиях все более сложной международной ситуации играть на поле нашего великого политического и военного друга – это осознанный дипломатический шаг. Украина и Великобритания имеют тесные связи, и это еще одна возможность напомнить отдаленной части Европы о войне, а для тысяч украинских переселенцев в Великобритании эти матчи станут еще одной возможностью собраться вместе. Кроме того, такие футбольные встречи часто сопровождаются масштабными благотворительными инициативами и пожертвованиями. Поэтому большой футбол в Лондоне, который мы увидим от "Шахтера" уже через несколько дней, не только пройдет на одной из лучших арен Англии, но и состоится в стратегически выбранном месте.