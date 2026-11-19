В России "обнулили" величайшего хоккеиста в истории за поддержку бойкота РФ
Васильев раскритиковал Гретцки
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев нелепо высказался о сильнейшем хоккеисте в истории Уэйне Гретцки после того, как тот поддержал запрет родной Канады на въезд спортсменов из РФ. Представитель страны-агрессорки обвинил обладателя Кубка Стэнли в том, что тот "ошибся в выборе", выступив против россиян.
Об этом Васильев с присущим для граждан РФ пафосом и пренебрежением заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что Великий, как называют Гретцки, обнгулил уважение к себе со стороны россиян.
Дмитрий Васильев.
Источник: biathlonspb.ru
"Человек, который был легендой мирового хоккея и кумиром для многих, для большинства людей в одночасье просто обнулился. Он, видимо, влюбился в политику, поддался пропаганде, запредельной лжи в отношении России и не смог правильно оценить ситуацию. И не смог отделить зерна от плевел. Уважение к нему со стороны многих российских болельщиков сразу резко упало. Для чего ему это было надо – непонятно. Но у многих он полностью обнулил завоеванный авторитет и уважение к себе. По крайней мере, со стороны российских болельщиков. Гретцки ошибся в выборе", – сказал Васильев.
Уэйн Гретцки.
Накануне в Кремле впервые прокомментировали решение Международной федерации хоккея (IIHF) не пускать РФ на молодежный ЧМ. Это произошло после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры.
Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.
Диктатор Владимир Путин играет в хоккей.
Источник: Советский спорт
Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.
Кроме того, европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. В свою очередь Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.
Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.
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