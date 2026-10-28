"У меня есть правило": тренер "Динамо" высказался об удалении Михавко в матче с "Шахтером"

Главный тренер киевского "Динамо" Мацей Кендзерек прокомментировал удаление Тараса Михавко в матче против "Шахтера" в 1/8 Кубка Украины, оценил игру команды до красной карточки и рассказал о сложностях игры в меньшинстве.

– Пересмотрели ли вы эпизод с удалением Тараса Михавко? Согласны ли вы с решением арбитра? Как это повлияло на дальнейший план игры?

– Да, я действительно пересмотрел этот момент. Но у меня есть правило: сначала я должен поговорить со своим игроком. Он этого заслуживает. Поэтому на следующей пресс-конференции я обязательно дам ответ. Сначала хочу разобраться, что там произошло.

Этот материал создан по итогам медиатура, организованного ФК "Динамо" (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

– Игра фактически состояла из двух частей: до удаления и после него. Как оцените действия команды при равных составах?

– Первые 30 минут мы играли довольно неплохо. У нас был план на игру, которого мы придерживались. Мы хорошо действовали в обороне. Все игроки знали, что нужно делать, когда "Шахтер" перестраивается, и как мы должны перемещаться. Это было прекрасное отношение к своим обязанностям.

Потом случилось то, что случилось. Как вы понимаете, играть против "Шахтера" в меньшинстве довольно непросто.

– Пришлось ли менять план после красной карточки?

– Да, нам нужно было что-то менять. Но я не хочу перекладывать всю вину на красную карточку – такое случается. Возможно, нам нужно было немного раньше играть более открыто. Если у нас будет больше времени, мы обязательно поработаем над тем, как играть в меньшинстве.

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