"В безопасности чувствую себя только дома": Магучих рассказала о своих ощущениях за границей, о том, кем она восхищается в музыке и какую суперсилу хотела бы иметь

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих старается не пропускать крупнейшие соревнования, ведь это дополнительная возможность пообщаться с представителями СМИ и напомнить миру о войне в Украине. Также титулованная легкоатлетка продолжает стремиться к новым рекордам и доказывать, что пределов человеческим возможностям нет и она может прыгнуть выше 2,10.

В беседе с OBOZ.UA Ярослава также рассказала, кем она увлекается в музыке, что нужно, чтобы спеть самой, как она относится к кликбейтным заголовкам и какую суперсилу хотела бы иметь.

Ярослава Магучих

– Ярослава, вы такой музыкальный человек. Если бы была песня о вас, какой бы она была?

– Сначала она звучит спокойно – такие неторопливые, красивые ноты. А середина и припев – веселые, драйвовые, танцуем. А потом снова тишина (улыбается). То есть вот такая вспышка, график, волна.

– Есть ли у вас песни, которые вас успокаивают или поднимают настроение?

– Очень сложный вопрос, на самом деле. Я фанатка Надежды Дорофеевой. Поэтому у меня в плейлисте все её треки с самого начала сольной карьеры. В детстве, конечно, это было "Время и стекло". Сейчас группа распалась, поэтому только Надя Дорофеева и какие-то треки Позитива отдельно. Но вот недавно они осуществили мою детскую мечту и снова спели вместе трек "Вкус печали". И я такая: "Вау! Ура!" Юная фанатка, которая была ребёнком, просто визжала от радости.

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

– Если бы была возможность спеть с кем-нибудь, кто бы это был? Надя Дорофеева?

– Да. Надежда Дорофеева – это из украинских исполнителей. А ещё хотелось бы с Дуа Липой, потому что она мне тоже очень нравится. Но чтобы петь, сначала нужно научиться хорошо петь. Когда мне говорят, что нужно записать песню с кем-то, я понимаю. Но такой человек, как и профессиональная спортсменка, я должна сделать это профессионально. А чтобы сделать это профессионально, мне нужно хотя бы год позаниматься вокалом. Чтобы это было красиво, а не просто так выйти и открыть рот под микрофон или под фонограмму.

– А сейчас нет возможности.

– Да, времени нет, к сожалению. Но, возможно, когда-нибудь будет (улыбается).

Ярослава Магучих

– Вы всегда, мне кажется, такая собранная, такая позитивная. А что может вывести из себя Ярославу Магучих? Что ее нервирует?

– Ярославу Магучих может вывести из себя сама Ярослава Магучих – иногда, когда она устраивает беспорядок в квартире. Бывают такие периоды, когда немного не хватает энергии, сил и ресурсов на уборку. Например, у меня есть кучка вещей возле кровати. И потом, когда она уже начинает меня бесить, я так обращаюсь к себе: "Ярослава, ну что, ты не могла сразу всё разложить? Это нужно убирать сейчас, чтобы всё было аккуратно".

– Творческий беспорядок?

– Да, творческий беспорядок. Но бывают два настроения. Когда творческий беспорядок – это прикольно, а бывает, что ты приходишь, и этот творческий беспорядок меня бесит.

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/pumaukraine

– А то, что вы читаете о себе, например, не выводит из себя?

На самом деле я сейчас меньше читаю и в основном открываю новости о людях, о спортсменах, потому что иногда действительно возникают такие вопросы... Но я понимаю, что это кликбейт и делается специально. Я посмеялась, когда написали: "Ярослава Магучих отказалась возвращаться в Украину". А я просто уехала на отдых…

С одной стороны, я понимаю, что это делается для того, чтобы заинтриговать, чтобы люди переходили по ссылке, читали. А с другой стороны: "Ну, ладно, окей". Пишите, что хотите, я всё равно знаю, что происходит.

– В последнее время мы много говорим о сверхлюдях и сверхвозможностях. А какую суперсилу хотели бы иметь вы?

– Раньше я хотела быть Флэшем, чтобы успевать везде. Вот так – вжух, одна минута, и ты уже, например, на левом берегу Днепра. И всё. Сейчас, на самом деле, я считаю, что супергерои – это наши военные, которые нас защищают. И я очень им благодарна за это. Потому что только благодаря им мы, спортсмены, можем сейчас выступать, поднимать флаг Украины и прославлять нашу Украину, которая существует и будет существовать только благодаря им.

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp/

– Мы с вами разговаривали в конце 2024 года после "золотой" Олимпиады и мирового рекорда, и вашей следующей целью было доказать, что предела нет и можно прыгнуть выше 2,10. Эти последние два сезона не поколебали вашу веру и не изменили вашу цель?

– Нет, не поколебали. Цель осталась. Но, в принципе, как трудолюбивый человек, который долго шел к мировому рекорду, я знаю, что еще нужно работать. Но все равно цель есть, мечта есть, и я работаю над ней.

– Слышала мнения, что, возможно, вам стоило пропустить хотя бы часть прошлого, постолимпийского сезона, дать себе отдохнуть, передохнуть.

– Возможно. Но я не скажу, что сезон 2025 года был прямо-таки провальным, потому что всё-таки у меня были награды с главных соревнований. Да, не было золотых медалей, но были бронзовые, и я этим очень горжусь.

Магучих вписала своё имя в историю.

Но я заняла такую позицию, что не могу сейчас взять отпуск и просто уехать, потому что это — еще одно напоминание миру о том, что в нашей стране продолжается война. То есть я выступаю, потом разговариваю с журналистами, а перед соревнованиями общаюсь со СМИ. Это и есть моя цель. И даже неважно, занимаю ли я какое-то 5–6 место, я всё равно выхожу и говорю с журналистами о событиях в Украине.

– Элина Свитолина недавно призналась, что не в каждой стране мира она, как украинка, чувствует себя в безопасности. А как насчёт вас? Ведь вы же тоже очень много путешествуете.

– Да, я путешествую, но, знаете, конечно, в безопасности чувствуешь себя только дома, несмотря на шахиды и ракеты, потому что это – дом, это – твоя земля. И когда ты путешествуешь, всё равно остаётся ощущение, что мы здесь чужие. Мы здесь просто чужие.

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучих. Источник: НОК

Но когда за рубежом говорят в адрес наших украинцев: "Зачем они сюда приехали?", я всегда отвечаю: "Спросите об этом у россиян, это не по нашей воле". Мы бы тоже не переезжали, мы бы жили своей жизнью в Украине. И всё.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на что Магучих решилась в своей карьере.