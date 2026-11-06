В аварии погиб 20-летний чемпион Европы и солдат Службы безопасности Президента Украины

4 ноября трагически погиб член национальной сборной Украины по рукопашному бою и солдат Управления государственной охраны Георгий Коновальчук. По данным криворожских СМИ, жизнь призера Всемирных игр, который как раз находился на подъеме своей карьеры, оборвала автокатастрофа. Теперь талантливому рукопашнику навсегда 20 лет...

Георгий родился 22 марта 2006 года в Кривом Роге, где и начал заниматься спортом. Парень остановил свой выбор на рукопашном бое в местной ДЮСШ №8. И благодаря упорным тренировкам стал настоящим мастером своего дела и одной из звезд украинского рукопашного боя.

Георгий Коновальчук. Источник: Всеукраинская федерация рукопашного боя

Георгий Коновальчук. Источник: Всеукраинская федерация рукопашного боя

После титула чемпиона Украины Коновальчук получил возможность попасть в сборную Украины и выступать на международной арене. Георгий пополнил свои спортивные достижения званием многократного чемпиона и призера первенства Европы, а позднее и серебряной медалью Всемирных игр.

В сентябре 2026 года спортсмен из Кривого Рога завоевал золото Кубка Президента Украины по рукопашному бою, а в начале октября стал серебряным призером чемпионата Европы в Бельгии.

Георгий Коновальчук. Источник: Всеукраинская федерация рукопашного боя

Георгий Коновальчук. Источник: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

Спортивную карьеру Георгий совмещал со службой. Он был солдатом Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны. В ведомстве отметили его дисциплинированность, ответственность и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Но 4 ноября жизнь 20-летнего чемпиона трагически оборвалась в результате ДТП.

"Слишком рано ушел из жизни талантливый спортсмен Георгий Коновальчук. Георгий был неотъемлемой частью нашей большой спортивной семьи. Настойчивый, целеустремленный, полный мечтаний и стремления к победам, он уверенно шел избранным путем и с достоинством представлял Украину на международной спортивной арене", – отреагировали во Всеукраинской федерации рукопашного боя.

Георгий Коновальчук. Источник: Всеукраїнська федерація рукопашного бою

Георгий Коновальчук. Источник: Всеукраинская федерация рукопашного боя

"Невозможно осознать, что больше не будет совместных тренировок, соревнований, новых встреч и побед. Столько планов, мечтаний и несбывшихся замыслов осталось впереди… Георгий, твои спортивные достижения навсегда останутся в истории украинского спорта, а память о тебе – в сердцах всей нашей спортивной семьи", – говорится в сообщении.

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