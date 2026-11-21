В Англии вратарь забил фантастический гол ударом с 70 метров. Видео

Голкипер английского "Барроу" Бен Уинтерботтом отличился в матче пятого дивизиона против "Гейтсхеда", отправив мяч в ворота соперника ударом со своей половины поля. Эпизод произошел на 82-й минуте встречи, завершившейся победой его команды со счетом 3:0.

25-летний вратарь получил возможность выполнить штрафной примерно в 70 ярдах от чужих ворот. Заметив, что голкипер "Гейтсхеда" Макс Томпсон находится далеко от линии ворот, Уинтерботтом решил пробить напрямую.

Бен Уинтерботтом отличился в... Развернуть

Мяч пролетел через все поле и опустился в штрафной площади "Гейтсхеда". Томпсон, который проводил дебютный матч за клуб, попятился к воротам и сумел дотянуться до мяча, однако столкнулся со штангой и выпустил его из рук. В результате мяч пересек линию ворот.

Бен Уинтерботтом забил феноменальный гол

После гола Уинтерботтом не сразу понял, как праздновать успех. "Я понятия не имел, что делать, поэтому просто побежал по полю", – рассказал голкипер клубному сайту.

Бен Уинтерботтом

Главный тренер "Барроу" Адам Мюррей признался BBC Radio Cumbria, что сначала не одобрил решение своего вратаря. В тот момент наставник собирался провести замену и не сразу понял, что происходит на поле.

"Половина меня уже была готова устроить ему разнос, но затем я понял, что мяч залетает в ворота", – рассказал Мюррей.

Тренер также отметил исполнение удара: "Это не просто выдающееся решение, это невероятная техника".

Адам Мюррей

Гол Уинтерботтома стал третьим в матче и закрепил победу "Барроу". Команда продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 встреч и занимала восьмое место в Национальной лиге, отставая на одно очко от зоны плей-офф.

Для 25-летнего голкипера этот мяч стал первым в карьере за "Барроу". Он также вошел в историю клуба как второй вратарь, забивший гол в официальном матче.