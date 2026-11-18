УЕФА принял официальное решение по России

Сборная России по футболу официально не будет участвовать в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года, который пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Ее не включили в список участников квалификации, который Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил 18 ноября при подготовке к жеребьевке.

В опубликованном документе о процедуре жеребьевки указано, что в квалификации примут участие 54 национальные сборные. Россия отсутствует как в общем списке участников, так и среди команд, распределенных по корзинам. Жеребьевка состоится 6 декабря в Белфасте.

Корзины жеребьевки к Евро-2028

При этом отдельного нового решения об отстранении российской сборной 18 ноября УЕФА не принимал. Ее недопуск к Евро-2028 стал следствием санкций, введенных еще 28 февраля 2022 года. Тогда Исполнительный комитет УЕФА и Бюро Совета ФИФА постановили отстранить все российские национальные команды и клубы от соревнований под эгидой организаций до дальнейшего уведомления.

Россия отстранена от турниров УЕФА

Ограничения действуют уже пятый сезон подряд. За это время российская сборная пропустила стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022 года, Евро-2024 и квалификацию ЧМ-2026. Теперь национальная команда не сможет побороться за путевку и на следующий чемпионат Европы.

Александер Чеферин.

Попытка частично изменить положение российских команд была предпринята осенью 2023 года. Тогда УЕФА рассматривал возможность допуска юношеских сборных до 17 лет к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако впоследствии отказался от этой инициативы.