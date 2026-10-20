УЕФА официально изменил результат матча "Шахтера" в Лиге чемпионов. Что произошло и как это возможно?

УЕФА исправил количество болельщиков, пришедших на матч матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и греческим АЕКом, который состоялся в Лондоне 14 октября. Вместо первоначального итогового результата в 21 119 зрителей в официальной статистике теперь значатся 29 144 человека.

Игра прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась победой украинского клуба со счетом 3:1. Первоначальная цифра в отчете УЕФА не совпадала с количеством зрителей, объявленным по стадиону во время матча.

Первоначальная цифра в отчете УЕФА. Источник: Сайт УЕФА

Позднее данные изменили. Согласно рапорту делегата УЕФА, посещаемость составила 29 144 человека. Именно эта цифра указана в документе в строке Total number of spectators, которая обозначает общее количество зрителей.

УЕФА официально изменил резу... Источник: tribuna.com Развернуть

Скриншот внутреннего отчета УЕФА появился в открытом доступе 20 октября. Документ относится к матчу "Шахтера" и АЕКа в сезоне Лиги чемпионов 2026/27. Согласно представленным данным, рапорт был отправлен 15 октября, на следующий день после игры.

Количество зрителей на матче

Почему УЕФА изменил цифру?

Расхождение могло возникнуть из-за первоначальной ошибки при внесении данных в систему. После матча делегат УЕФА оформляет официальный отчет, в котором фиксируются сведения, полученные от организаторов и служб стадиона. После проверки информация может быть скорректирована в электронной базе.

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При этом в предоставленных материалах нет подтверждения, что первоначальные 21 119 зрителей были результатом подсчета людей, прошедших через турникеты, а окончательные 29 144 учитывали проданные билеты, абонементы или корпоративные места. Поэтому точную причину расхождения по этим данным установить нельзя.