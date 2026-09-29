УЕФА на старте Лиги наций принял решение в пользу Украины

Украинская бригада арбитров получила назначение на один из центральных матчей третьего тура группового этапа Лиги наций в дивизионе А, где собраны топ-сборные. Наши соотечественники будут работать на поединке Дании и Португалии, который состоится 1 октября в Копенгагене.

Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Главным судьей на поединок отправили Николая Балакина Рефери из Киевской области будут помогать лайнсмены Александр Беркут и Виктор Матяш, а роль четвертого рефери на игре во Франции исполнит Клим Заброда.

Микола Балакін. Источник: УАФ

Футболісти збірної Португалії.

Традиционно на игре Лиги наций будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Украинцам в работе с ней будет ассистировать англичанин Стюарт Эттуэлл.

Отметим, что Балакин в нынешнем сезоне уже успел отработать на стартовом матче Лиге чемпионов, в котором действующий победитель турнира "Пари Сен-Жермен" разнес на своем поле словацкий "Слован" 6:1. В той игре украинец показал всего одну желтую карточку и зафиксировал 14 фолов.

Бригада арбітрів Миколи Балакіна.

Гравці збірної Данії перед матчем. Источник: DBU

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины укрепила свой статус фаворита группы в Лиге наций после двух стартовых матчей.