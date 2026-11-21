Усик с женой уехали из Украины. Фотофакт

Наш титулованный боксер отправился в Лондон

Непобедимый украинский боксер Александр Усик вместе с супругой Екатериной проводит время в Лондоне. Пара посетила благотворительный вечер с участием известных спортсменов и телеведущих, а также гуляет по украшенным к Рождеству улицам британской столицы.

20 ноября супруги побывали на ежегодном благотворительном мероприятии Sport with Purpose Gala, организованном фондом Pho3nix Foundation. Вечер состоялся в лондонском отеле The Peninsula London и собрал представителей мирового спорта и шоу-бизнеса.

Александр Усик с женой Екатериной. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Для выхода в свет Усик выбрал классический черный смокинг, а Екатерина появилась в вечернем платье с обнаженным плечом.

Александр Усик с женой Екатериной. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с женой Екатериной. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Во время гала-вечера Александр также сфотографировался с британским телеведущим и комиком Джеймсом Корденом и шестикратным чемпионом НБА Скотти Пиппеном, выступавшим за "Чикаго Буллз".

Александр Усик с Корденом (в... Источник: instagram.com/usyk_kate1505/ Развернуть

Помимо официальных мероприятий, супруги посетили рестораны и погуляли по Лондону. Екатерина опубликовала фотографии из ресторана японской кухни Nobu, где пара провела вечер за ужином.

Екатерина Усик выложила фото из ресторана. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с женой Екатериной. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик выложила фото из ресторана. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с женой Екатериной. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

У себя в Telegram-канале Усик выложил небольшой ролик, где танцует рядом со столиком.