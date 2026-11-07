Впервые в карьере. Украинский голкипер забил гол на последней минуте и спас команду от поражения. Видео

Вратарь "Феникса-Мариуполь" Виталий Жупанский впервые в профессиональной карьере отличился забитым мячом. 26-летний голкипер поразил ворота "Прикарпатья" на 90+1-й минуте матча 15-го тура Первой лиги и принес своей команде ничью (1:1).

Виталий Жупанский стал главным героем матча. Источник: ФК «Феникс-Мариуполь»

Поединок состоялся 7 ноября в Ивано-Франковске на стадионе "Рух". Хозяева открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Владислава Чушенко и до последних секунд сохраняли преимущество.

В компенсированное время "Феникс-Мариуполь" получил право на угловой. На подачу в штрафную площадь соперника отправился и Жупанский. Голкипер подключился к атаке, выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Для Жупанского забитый мяч стал первым на профессиональном уровне. Ранее 26-летний футболист выступал за "Львов", тернопольскую "Ниву" и другие команды, однако результативными действиями в виде голов не отмечался.

Виталий Жупанский. Источник: ФК «Феникс-Мариуполь»

Виталий Жупанский присоединился к "Фениксу-Мариуполь" весной 2025 года. В октябре 2026-го болельщики клуба признали его лучшим игроком команды по итогам месяца.

После 15 туров "Феникс-Мариуполь" продолжает выступление в Первой лиге и занимает второе место в турнирной таблице.