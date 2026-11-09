"Украину просто возьмут и уберут": экс-тренер сборной РФ высказался о возвращении России на ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выступил против вариант с исключением украинской команды из числа участников чемпионата мира по хоккею 2027 года. Представитель страны-агрессорки назвал несправеддливым вариант, при котором "сине-желтых" понизят в классе ради возвращения РФ.

Такое мнение Крикунов выразил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что сборная Украины заслужила места в элитном дивизионе мирового первенства.

Владимир Крикунов. Источник: "Прессбол"

Сборная Украины по хоккею. Источник: IIHF

"Честно, я не совсем за такой вариант, что когда сборная России вернется, то уберут Украину. Эти ребята завоевали свое место, вышли в группу А. Тем более, что украинцы вышли впервые за очень долгое время. Им бы там поиграть хотя бы годик. Это было бы интересно. А сейчас их просто возьмут и уберут. Мне это немножко не нравится. Я больше за такой вариант, чтобы добавить дополнительно еще одну команду в группу", – сказал Крикунов.

Отметим, что ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) подтвердили, что украинцев могут не пустить на ЧМ-2027 в Германии после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) постановил немедленно вернуть РФ в соревнования.

Состав участников ЧМ-2027 по хоккею. Источник: IIHF

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

"Сине-желтых" могут заменить на россиян на мундиале из-за пункта регламента: представителей РФ после снятия санкций должны вернуть в элиту ЧМ вместо команды, которая вышла со второго места дивизиона IA, которой и стала Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.