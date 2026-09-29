Украинский клуб потребовал от ФИФА наказать поляков. Все подробности

Львовский "Рух" официально обратился в ФИФА по делу о несостоявшемся переходе защитника Виталия Романа в польскую "Лехию" из Гданьска. Украинский клуб требует выплаты 700 тысяч евро, а всемирная футбольная федерация начала процедуру по этому спору.

Конфликт между сторонами продолжается более года. Еще осенью 2025 года руководство "Руха" заявляло, что польский клуб не выполнил условия соглашения по трансферу украинского футболиста и предупреждало о намерении передать дело в международные футбольные инстанции.

По информации польского издания iGol.pl, сейчас львовский клуб направил официальную жалобу в Палату по статусу игроков ФИФА. Материалы находятся в компетентном органе организации.

Віталій Роман Источник: ФК «Рух»

Как утверждает украинская сторона, клубы ранее достигли договоренности о годичной аренде Романа за 350 тысяч евро с обязательным выкупом еще за 350 тысяч. Таким образом, общая стоимость сделки должна была составить 700 тысяч евро.

По версии "Руха", все необходимые документы были подписаны, а игрок уже готовился к продолжению карьеры в Польше. Первый платеж, согласно договоренностям, должен был поступить до 18 августа 2025 года. Однако деньги так и не были перечислены. Кроме того, как заявляли во львовском клубе, "Лехия" не подала необходимые документы через систему FIFA TMS для завершения международного перехода.

Особенно сложной ситуация оказалась для самого футболиста. Сообщается, что Роман подписал личный контракт с польской командой, арендовал жилье в Гданьске и начал оформлять документы для проживания в стране. В итоге регистрация игрока так и не состоялась.

Стадіон польської «Лехії» Источник: iGol.pl,

В "Рухе" также отмечали, что из-за достигнутых договоренностей клуб фактически потерял возможность продать защитника другой команде в летнее трансферное окно.

По данным медиа соглашение содержало пункт о штрафе в размере 100 тысяч евро в случае нарушения установленных сроков. Осенью прошлого года львовяне требовали урегулировать ситуацию и выполнить финансовые обязательства, предупреждая о возможном обращении в ФИФА и УЕФА.

При этом в Гданьске придерживались иной позиции. По информации польского издания, представители "Лехии" считали, что действовали в рамках подписанного соглашения. Также сообщалось, что после тренировок у клуба появились сомнения относительно целесообразности сделки на согласованных ранее финансовых условиях.

Таким образом, стороны по-разному трактуют последствия заключенного договора и свои обязательства по нему.

Окончательного решения по делу пока нет. Требование о выплате 700 тысяч евро остается позицией украинского клуба, а ФИФА должна определить, были ли нарушены условия соглашения и возникли ли у польской стороны финансовые обязательства перед "Рухом".