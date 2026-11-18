Украинский футбол изнутри: специалисты "Полесья" и "Динамо" приняли участие в спецпроекте "Вне матча"

На Youtube-канале GG.Спорт вышел первый выпуск "Вне матча" – серии интервью, посвященной разным специалистам футбольных клубов. Тем, чья работа обычно остается по ту сторону трансляции, но не менее важна, чем сама игра: врачам, менеджерам, тренерам и другим. Каждое интервью раскрывает людей, на которых держится невидимая сторона футбола, показывает "внутреннюю кухню" клубов и открывает интересные факты. Спецпроект реализован ФК "Динамо" Киев и ФК "Полесье" при поддержке спонсора клубов GGBET.

В спецпроекте приняли участие тренер-аналитик Евгений Гресь (ФК "Полесье"), врачи Игорь и Андрей Шморгуны (ФК "Динамо" Киев), спортивный массажист Владимир Козырь (ФК "Полесье"), тренер по физподготовке Владимир Клименко (ФК "Динамо" Киев) и менеджер команды Максим Коваленко (ФК "Полесье"). Ведущим спецпроекта стал Макс Вишинский, украинский стендап-комик и большой фанат футбола.

За знакомыми ролями – личные истории выбора профессии и интересные факты из профессиональной жизни, о которых не знают фанаты. Они показывают магию того, как клуб становится гораздо большим, чем просто работа. Тренер-аналитик "Полесья" Евгений Гресь стоял у истоков украинской спортивной аналитики: в конце 1990-х он начал работать в спортивной газете "Команда" и вместе с коллегами вручную собирал ключевую статистику топовых матчей. Через руки спортивного массажиста "Полесья" Владимира Козыря проходили не только футболисты, но и известные боксеры – и даже Александр Усик.

Менеджер "Полесья" Максим Коваленко – бывший профессиональный игрок, и понимание футбольной команды изнутри помогло ему стать незаменимым специалистом для игроков. Врачи Игорь и Андрей Шморгуны работают в "Динамо" с 1997-го и 2003 года соответственно и вместе стали свидетелями многих знаковых событий в истории киевского клуба. А тренер по физической подготовке "Динамо" Владимир Клименко пришел в большой футбол из легкой атлетики, искренне любит бег и сам пробежал два марафона.

Героем первого выпуска стал Евгений Гресь, и интервью уже доступно на Youtube-канале GG.Спорт. Смотрите и открывайте закулисную историю украинского футбола.

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"Вне матча" – спецпроект, продолжающий общую контентную стратегию GGBET и клубов-партнеров – "Динамо" и "Полесье". Основная цель – сближать фанатов с любимыми командами с помощью интерактивных форматов: рубрик, челленджей, интервью и даже фэшн-проектов. Одним из таких проектов стал "Код стаи", где игроки и игрокини "Полесья" представили новую форму клуба в стилизованных образах и поделились личными историями: от выбора номера до ритуалов и суеверий.

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