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Украинский чемпион мира по метанию молота женился на подруге-красавице, старшей его на 6 лет. Фото

Максим Иншаков

Михаил Кохан выложил совмест...

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Знаменитый украинский метатель молота Михаил Кохан официально оформил отношения со своей возлюбленной Анной. 25-летний призер Олимпийских игр опубликовал в Instagram фотографии со свадебной фотосессии.

"Я со своей бывшей девушкой. P. S. Сейчас жена", – написал легкоатлет под совместными фотографиями с 31-летней избранницей.

Анна и Михаил Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна и Михаил Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна и Михаил Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна и Михаил Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна и Михаил Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна и Михаил Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна и Михаил Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

В коментариях юзеры также обратили внимание на свадебный образ Анны: невеста выбрала элегантное платье с глубоким вырезом на спине, а Кохан появился на снимках в строгом темном костюме.

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Анна Кохан.

Источник: instagram.com/anushka0144

Чем известен Михаил Кохан

Михаил Кохан родился 22 января 2001 года в Днепре и специализируется на метании молота. На Олимпийских играх 2024 года в Париже украинец завоевал бронзовую медаль, отправив снаряд на 79,39 метра.

Михаил Кохан на ОИ-2024.

Источник: instagram.com/anushka0144

В 2026 году Кохан стал бронзовым призером чемпионата Европы в Бирмингеме и занял третье место на абсолютном чемпионате мира в Будапеште, где установил личный рекорд, метнув молот на 82,38 метра.

Михаил на Абсолютном ЧМ в Будапеште.

Источник: instagram.com/anushka0144

Свадьба состоялась после завершения насыщенного соревновательного периода. Спортсмен сообщил о переменах в личной жизни, опубликовав фотографии с женой и добавив к ним короткую шутку.

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