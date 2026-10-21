Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы
Главное соревнование года в...
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Украинка Марта Костюк потеряла шансы попасть в основную сетку Итогового турнира WTA после того, как снялась с матча против россиянки Екатерины Александровой на соревнованиях в Нинбо. Последнюю, восьмую путевку получила чешка Каролина Мухова, а Украину на престижном турнире представит Элина Свитолина.
Свитолина квалифицировалась...
Источник: WTA
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Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. В соревнованиях примут участие восемь теннисисток, которые отобрались по итогам сезона.
Почему Костюк не попала на турнир
21 октября Костюк играла против Александровой в 1/8 финала турнира WTA 500 в китайском Нинбо. Украинка проиграла первый сет со счетом 4:6, после чего отказалась от продолжения матча из-за травмы правого запястья.
Марта Костюк.
Источник: https://www.instagram.com/martakostyuk
Это лишило Марту математических шансов обойти Мухову в Чемпионской гонке WTA. Чешская теннисистка заняла последнее место в восьмерке участниц Итогового турнира.
При этом сезон для Костюк еще не завершен. Украинка отправится в Индиан-Уэллс в качестве первой запасной. Если кто-то из участниц основной сетки не сможет продолжить выступления из-за травмы, Марта получит возможность сыграть на турнире.
Марта Костюк.
Источник: https://www.instagram.com/martakostyuk
Кто сыграет на Итоговом турнире WTA
В окончательный список вошли восемь теннисисток:
- Елена Рыбакина (Казахстан), действующая чемпионка турнира;
- Арина Соболенко;
- Мирра Андреева;
- Линда Носкова (Чехия);
- Коко Гауфф (США);
- Джессика Пегула (США);
- Элина Свитолина (Украина);
- Каролина Мухова (Чехия).
Состав участниц Итогового турнира
Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года. Носкова получила место по специальному правилу WTA для победительниц турниров Большого шлема: чешка выиграла Уимблдон-2026 и завершила сезон в первой двадцатке рейтинга.
Вторая ракетка мира Ига Швентек не выступит в Индиан-Уэллсе. Польская теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы бедра.
Формат и призовые
На групповом этапе восемь участниц разделят на два квартета. Каждая теннисистка проведет по три матча, а две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфинал. Победительницы полуфиналов встретятся в решающем матче за титул.
Общий призовой фонд турнира составляет 15,5 млн долларов. Каждая участница одиночного разряда получит гарантированную выплату в размере 340 тысяч долларов. За каждую победу на групповом этапе предусмотрены дополнительные 355 тысяч долларов и 200 рейтинговых очков.
Итоговый турнир пройдет в США.
Источник: WTA
Выход в финал также принесет дополнительные призовые: победа в полуфинале оценивается в 1,29 млн долларов и 400 очков. Чемпионка получит еще 2,54 млн долларов и 500 очков.
Теннисистка, которая выиграет все пять матчей на турнире, сможет заработать в общей сложности 5,235 млн долларов и получить 1500 рейтинговых очков.