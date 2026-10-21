Украинскую теннисистку после отказа играть с россиянкой не взяли на Итоговый турнир WTA. Названы все участницы

Украинка Марта Костюк потеряла шансы попасть в основную сетку Итогового турнира WTA после того, как снялась с матча против россиянки Екатерины Александровой на соревнованиях в Нинбо. Последнюю, восьмую путевку получила чешка Каролина Мухова, а Украину на престижном турнире представит Элина Свитолина.

Свитолина квалифицировалась... Источник: WTA Развернуть

Итоговый турнир WTA пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе. В соревнованиях примут участие восемь теннисисток, которые отобрались по итогам сезона.

Почему Костюк не попала на турнир

21 октября Костюк играла против Александровой в 1/8 финала турнира WTA 500 в китайском Нинбо. Украинка проиграла первый сет со счетом 4:6, после чего отказалась от продолжения матча из-за травмы правого запястья.

Марта Костюк. Источник: https://www.instagram.com/martakostyuk

Это лишило Марту математических шансов обойти Мухову в Чемпионской гонке WTA. Чешская теннисистка заняла последнее место в восьмерке участниц Итогового турнира.

При этом сезон для Костюк еще не завершен. Украинка отправится в Индиан-Уэллс в качестве первой запасной. Если кто-то из участниц основной сетки не сможет продолжить выступления из-за травмы, Марта получит возможность сыграть на турнире.

Марта Костюк. Источник: https://www.instagram.com/martakostyuk

Кто сыграет на Итоговом турнире WTA

В окончательный список вошли восемь теннисисток:

Елена Рыбакина (Казахстан), действующая чемпионка турнира;

(Казахстан), действующая чемпионка турнира; Арина Соболенко;

Мирра Андреева;

Линда Носкова (Чехия);

Коко Гауфф (США);

Джессика Пегула (США);

Элина Свитолина (Украина);

Каролина Мухова (Чехия).

Состав участниц Итогового турнира

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года. Носкова получила место по специальному правилу WTA для победительниц турниров Большого шлема: чешка выиграла Уимблдон-2026 и завершила сезон в первой двадцатке рейтинга.

Вторая ракетка мира Ига Швентек не выступит в Индиан-Уэллсе. Польская теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы бедра.

Формат и призовые

На групповом этапе восемь участниц разделят на два квартета. Каждая теннисистка проведет по три матча, а две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфинал. Победительницы полуфиналов встретятся в решающем матче за титул.

Общий призовой фонд турнира составляет 15,5 млн долларов. Каждая участница одиночного разряда получит гарантированную выплату в размере 340 тысяч долларов. За каждую победу на групповом этапе предусмотрены дополнительные 355 тысяч долларов и 200 рейтинговых очков.

Итоговый турнир пройдет в США. Источник: WTA

Выход в финал также принесет дополнительные призовые: победа в полуфинале оценивается в 1,29 млн долларов и 400 очков. Чемпионка получит еще 2,54 млн долларов и 500 очков.

Теннисистка, которая выиграет все пять матчей на турнире, сможет заработать в общей сложности 5,235 млн долларов и получить 1500 рейтинговых очков.