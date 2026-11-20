Украинскую чемпионку никто не узнал: в сети произошел конфуз с Оксаной Баюл

Первая в истории Украины Олимпийская чемпионка Оксана Баюл оказалась в центре курьезной ситуации после того, как в сети ее решили поздравить с Днем рождения. 16 ноября выдающейся фигуристке исполнилось 49 лет, а один из пабликов в социальной сети Facebook отличился странными фото нашей соотечественницы.

На странице RocklandUSA вспомнили о победе Баюл на зимних Играх в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. При этом администраторы группы вместо оригинальных фотографий украинки добавили снимки, которые были сгенирированы искусственным интеллектом, на что тут же обратили пользователи в комментариях.

Баюл поздравили с Днем рожде... Источник: Facebook RocklandUSA Развернуть

Оксана Баюл. Источник: https://www.instagram.com/oksanabaiul

Поклонники спорта тут же указали авторам на ошибку. "Кто эта женщина? Это не Оксана", "Какое-то левое фото", "Где на фото Оксана Баюл?", "Но на фото – не Баюл. Украинцы хорошо знают первую олимпийскую чемпионку", "Это чьи фотки?" – написали под снимками пользователи соцсети.

В сети возник скандал вокруг Баюл. Источник: Facebook RocklandUSA

Баюл попала в курьезную ситуацию. Источник: Facebook RocklandUSA

Пользователи не узнали Баюл. Источник: Facebook RocklandUSA

Наиболее интересно, что несмотря на замечания, администраторы не внесли никаких изменений в свой пост. Сгенерированные снимки так и остался на странице RocklandUSA.

Напомним, Баюл сенсационно выиграла "золото" Олимпиады-94. До этого украинка уже завоевала титул чемпионки мира 1993 года. Также она выиграла серебряные медали на первенствах Европы 1993 и 1994 годов. После завершения карьеры фигуристка осталась жить в США.

Оксана Баюл проживает в США. Источник: Instagram Оксаны Баюл

Оксана Баюл выиграла Олимпиаду-94

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что происходит в жизни Оксаны Баюл в Америке, где она столкнулась с аглкогольной зависимостью.