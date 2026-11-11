Украинской чемпионке мира по боксу предложили сменить гражданство. Какая страна и что ответила спортсменка

Украинская боксерша Кира Макогоненко получила новые предложения о смене спортивного гражданства после победы на чемпионате мира среди спортсменок до 19 лет. Одним из вариантов ей назвали США, где 18-летней уроженке Харькова предлагают продолжить карьеру на профессиональном ринге, однако она не собирается отказываться от выступлений за Украину.

Кира Макогоненко после победы на ЧМ. Источник: instagram.com/kiramakogonenko/

По словам Макогоненко, после мирового первенства интерес к ней со стороны представителей других стран усилился. Ей советуют переехать в Америку и попробовать свои силы в профессиональном боксе.

"Говорят: "Тебе нужно в Америку, там просто разорвут, уже можно в профи, давай туда". Было очень много предложений, но я все равно остаюсь при своей позиции и хочу представлять нашу Украину вне зависимости от того, насколько это будет сложно и сколько будет сложностей", – рассказала спортсменка в интервью Football 24.

Кира Макогоненко. Источник: instagram.com/kiramakogonenko/

Макогоненко подчеркнула, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Для нее важно продолжать выступать под украинским флагом и представлять страну на международных соревнованиях.

"Мне это не интересно, потому что я хочу просто представлять Украину и хочу, чтобы весь мир знал, какие у нас есть люди, какие у нас есть спортсмены, и что мы очень сильная нация", – заявила боксерша.

Кира Макогоненко с Усиком и Джошуа. Источник: instagram.com/kiramakogonenko/

Это не первые предложения подобного рода, которые получала украинка. Еще в мае 2026 года она рассказывала, что с ней и ее отцом связывались представители других государств. Среди заинтересованных стран тогда фигурировали Австралия и США. Взамен на выступления под чужим флагом спортсменке обещали финансовую поддержку, жилье и другие условия.

Кире уже много раз предлагал... Источник: Кадр из видео Развернуть

Макогоненко объясняла, что подобные предложения поступают преимущественно через ее отца, хотя сообщения приходят и непосредственно в личные аккаунты боксерши. Отказываться от украинского спортивного гражданства она не намерена.

Кира Макогоненко. Источник: instagram.com/kiramakogonenko/

Как Макогоненко выиграла чемпионат мира

В 2026 году Кира завоевала "золото" молодежного чемпионата мира по боксу в возрастной категории U-19. На пути к титулу украинка провела четыре поединка, победив представительниц Польши, Венесуэлы, Италии и Китая.

В финале ей противостояла высокая китайская боксерша с длинными руками. Макогоненко призналась, что соперница доставила ей немало трудностей, однако украинка сумела подобрать тактику и добиться победы.

Отдельно спортсменка рассказала о проблемах с аккредитацией своего отца, который одновременно является ее тренером. Во время полуфинального поединка организаторы вывели его из угла и лишили аккредитации. Из-за этого Кира провела часть соревнований без привычных подсказок отца. Вернуть ему разрешение на работу в углу удалось только за десять минут до финального боя.

Победа на мировом первенстве стала для Макогоненко важным этапом карьеры. Ранее она выигрывала чемпионат Европы среди спортсменок до 15 лет в 2021 году, в 2023-м завоевала серебряную медаль юниорского первенства континента, а в 2024-м стала бронзовой призеркой чемпионата Азии.

Макогоненко после победы на ЧМ. Источник: instagram.com/kiramakogonenko/

Среди главных целей украинской боксерши теперь остается олимпийское "золото".