Украинка с рекордом выиграла "золото" юношеских Олимпийских игр. Видео

17-летняя украинская метательница молота Милания Кохан стала победительницей юношеских Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в сенегальском Дакаре. В финале легкоатлетка дважды улучшила личный рекорд и завершила соревнования с результатом 71,27 метра.

Украинка захватила лидерство уже в первой попытке. Она отправила трехкилограммовый молот на 70,71 метра, установив личный рекорд и опередив ближайшую соперницу почти на восемь метров.

Милания Кохан

После этого Кохан продолжила борьбу за улучшение результата. В третьей попытке она показала 69,70 метра, в четвертой вновь преодолела отметку 70 метров, метнув снаряд на 70,55. А в пятом броске украинка установила окончательный победный результат: 71,27 метра. Последняя попытка принесла ей 66,96 метра.

Кохан заняла первое место. Источник: instagram.com/photo_ansmile

В итоге преимущество Милании над ближайшей преследовательницей составило 5,31 метра. Второе место заняла представительница Китая Ян Синьюэ с результатом 65,96 метра. "Бронзу" завоевала мексиканка Алисон Айлин Салинас Эспино, показавшая 61,52 метра.

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Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля Милания завоевала золотую награду юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике U18 в итальянском Риети. Украинка в решающей попытке установила личный рекорд и показала лучший результат сезона в Европе среди спортсменок своей возрастной категории.

Символично, что Милания продолжила семейную спортивную традицию. Ее старший брат Михаил Кохан ранее также становился чемпионом Европы U18 в метании молота, выиграв турнир 2018 года в венгерском Дьере.