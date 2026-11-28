Украинец Михайлюк провел второй самый результативный матч в сезоне НБА

Святослав Михайлюк набрал 18 очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Денвер Наггетс". Воспитанник "Черкаських Мавп" стал самым результативным игроком "Юты Джаз" в этой встрече, однако его команда проиграла со счетом 107:120.

Михайлюк провел на площадке 27 минут, за которые реализовал два трехочковых броска и выполнил два подбора. По количеству набранных очков эта игра стала для украинца второй лучшей в нынешнем сезоне.

Святослав Михайлюк

Больше Святослав набирал только в поединке с "Даллас Маверикс" 23 ноября. Тогда защитник "Юты" установил исторический рекорд для украинских баскетболистов в НБА, записав на свой счет 39 очков.

Встреча с "Денвером" стала возвращением Михайлюка к двузначной результативности после неудачного матча против "Лос-Анджелес Лейкерс". В предыдущей игре украинец набрал всего четыре очка, хотя до этого трижды подряд завершал матчи с десятью и более баллами.

Святослав Михайлюк во время матча

В пятерку самых результативных выступлений Михайлюка в сезоне 2026/27 входят:

39 очков против "Далласа" (23 ноября).

18 очков против "Денвера" (28 ноября).

15 очков против "Лос-Анджелес Лейкерс" (19 ноября).

11 очков против "Финикса" (21 ноября).

10 очков против "Мемфиса" (22 октября).

Средняя результативность украинца после матча с "Денвером" составляет 6,6 очка за игру.

Поражение от "Наггетс" стало для "Юты" четвертым подряд. Команда Михайлюка опустилась на 14-е место в Западной конференции, имея в активе три победы в 20 матчах.

Следующую встречу "Джаз" проведут против "Финикс Санз" в ночь на 30 ноября. Начало игры запланировано на 00:00 по киевскому времени.

Святослав является воспитанником школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский вместе с Сергеем Одаричем в 2004 году. Проект стал самым успешным в украинском баскетболе, вырастив целую плеяду талантливых игроков. Кроме Михайлюка до уровня национальной сборной дошли Дмитрий Скапинцев, Александр Кобец, Иван Ткаченко.