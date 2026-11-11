Украина с победой стартовала во втором этапе отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу победила команду Люксембурга в первом туре второго решающего этапа отборочного турнира к чемпионату Европы-2027. Поединок на площадке Национального спортивного центра д'Кок в Люксембурге завершился со счетом 52:64.

Украина обыграла Люксембург. Источник: ФИБА

Первую четверть подопечные Инны Кочубей провели феерически, демонстрируя плотный прессинг и высокую скорость. Украина захватила преимущество на старте встречи и после десяти минут игры вела 20:9.

Инна Кочубей. Источник: ФИБА

Одной из главных причин такого отрыва стали потери Люксембурга. Украинки несколько раз перехватывали мяч и использовали ошибки хозяек площадки для быстрых атак. Татьяна Юркевичус открыла счет трехочковым броском, а затем добавила еще два очка. Также результативными действиями отметились Алина Ягупова и Мириам Уро-Нили.

Мириам Уро-Нили. Источник: ФИБА

Во второй четверти Люксембург сумел сократить отставание. Хозяйки стали чаще находить возможности для атак из-за дуги, а трехочковые броски Свении Нюренберг и Юлии Гутевич помогли им постепенно приблизиться к украинкам.

При этом сборная Украины продолжала набирать очки. Ягупова реализовала несколько бросков с игры, а Елена Бойко отметилась точным трехочковым попаданием после передачи капитана украинской команды. Татьяна Юркевичус также внесла вклад в результат, набрав два очка после подбора в нападении.

Алина Ягупова. Источник: ФИБА

В заключительной части второй четверти Люксембург сократил разницу до четырех очков, однако Украина ответила результативными атаками Ягуповой и Мирьям Уро-Нили. Впрочем, на последних секундах хозяйки заработали два штрафных броска, которые реализовала Лиз Иртума.

Люксембург - Украина. Источник: ФИБА

В третьей четверти сборная Украины сохранила преимущество, однако Люксембург продолжил сокращать отставание. Хозяйки площадки несколько раз воспользовались потерями украинок и точными бросками из-за дуги. В частности, трехочковые реализовали Софи Олсен, Юлия Гутевич и Магали Мейнадье. Украинская команда отвечала результативными атаками Татьяны Юркевичус и Мирьям Уро-Нилие, которая также отличилась после передачи Карины Панчук.

Алина Ягупова. Источник: ФИБА

В заключительные минуты четверти украинки вновь увеличили отрыв благодаря попаданиям Юркевичус и Панчук после быстрых атак.

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Однако на последних секундах Катрин Мрешес забросила трехочковый, установив счет 39:44 перед заключительной десятиминуткой. Таким образом, Люксембург выиграл третий период со счетом 14:13, но Украина сохранила преимущество в пять очков.

Украина сохранила лидерство в матче. Источник: ФИБА

В четвертом отрезке хозяева смогли приблизится к "желто-синим" на расстояние 5 очков, но точные броски Уро-Ниле и Ягуповой восстановили статус кво.

Кроме Люксембурга и Украины в квартете М сыграют представительницы Великобритании и Франции. Путевки на чемпионат достанутся двум лучшим сборным.

Следующий матч женская сборная Украины проведет 14 ноября, в субботу, против Великобритании. Начало в 18:00 по киевскому времени.