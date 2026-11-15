Украина выразила протест Израилю из-за хоккейного матча с подсанкционными россиянами

Посольство Украины в Израиле направило официальное письмо министру культуры и спорта страны Мики Зохару с требованием обратить внимание на проведение показательного хоккейного матча с участием российских представителей. Дипломаты опасаются, что мероприятие в Ашдоде используют для российской пропаганды и создания впечатления о возвращении России к международной нормальности.

Вячеслав Фетисов. Источник: ТАСС

Матч между командой "Легенды российского хоккея" и израильскими хоккейными звездами запланирован на арене Blue Ice Arena в воскресенье, 15 ноября. Его проведение приурочено к 35-летию восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией.

В состав российской команды входит бывший хоккеист, а ныне депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов. В отношении него действуют международные санкции. Украинская сторона также обратила внимание на возможное участие других представителей российского политического истеблишмента.

Путин и Фетисов. Источник: РБК

В обращении к Мики Зохару посольство попросило проверить организаторов матча, источники финансирования мероприятия и возможные связи с российскими государственными учреждениями. Кроме того, дипломаты призвали оценить последствия участия подсанкционных лиц с учетом израильского законодательства.

Фетисов (справ) с Путиным на хоккее

Украинское посольство подчеркнуло, что Москва систематически использует спортивные и культурные мероприятия, которые позиционируются как неполитические, для продвижения интересов Кремля.

"Мы обеспокоены тем, что это событие могут использовать для создания иллюзии возвращения к международной нормальности и ослабления дипломатической изоляции России", – говорится в заявлении дипломатического представительства.

Украина протестует против матча в Израиле. Источник: Embassy of Ukraine in the State of Israel

В посольстве также напомнили, что Россия продолжает атаковать гражданское население и критическую инфраструктуру Украины. Украинские дипломаты заявили, что спорт не должен становиться инструментом легитимизации российской агрессии или замалчивания страданий украинцев.