Украина выиграла историческое "золото" на юношеских Олимпийских играх. Видео

Девичья сборная Украины по футзалу, обыграв в финале команду Венесуэлы со счетом 4:3, стала победителем юношеских Олимпийских игр-2026, проходящих в сенегальском Дакаре. Решающий мяч украинки забили в дополнительное время, завоевав первую в истории страны награду высшей пробы в футзале на этих соревнованиях.

Украинки с первых минут завладели инициативой и уже в стартовом отрезке создали несколько опасных моментов. Валерия Юхновец трижды угрожала воротам соперниц, а еще один удар нанесла Маргарита Ручка.

Именно Ручка открыла счет на седьмой минуте. После удара Юхновец голкипер Венесуэлы отбила мяч, но первой на добивании оказалась украинская футзалистка, отправившая его в сетку.

Украина обыграла Венесуэлу

После пропущенного гола венесуэлки активизировались в атаке. Кира Гуленко несколько раз выручила сборную Украины, однако на 16-й минуте Эльянис Пас воспользовалась ошибкой Алины Гордиенко и восстановила равновесие.

Второй тайм начался с быстрого гола украинок. Уже через семь секунд после возобновления игры Оксана Шевчук выполнила длинную передачу практически через все поле, а Ручка отправила мяч в правый угол ворот. Таким образом, Маргарита оформила дубль и снова вывела Украину вперед.

Девичья сборная Украины по футзалу

Венесуэла отыгралась на 31-й минуте благодаря точному удару Валески Гутельяс. За четыре минуты до окончания основного времени Ева Щавинская вновь обеспечила украинкам преимущество, поразив дальний угол ворот.

Валерия Юхновец и Аделина Власенко

Однако удержать победный счет в основное время не удалось. За 20 секунд до финальной сирены венесуэлки забили третий мяч и перевели встречу в дополнительное время.

Развязка наступила в овертайме. После передачи Ангелины Запорожец Аделина Власенко отправила мяч в ворота Венесуэлы и установила окончательный счет: 4:3 в пользу Украины.

Украина выиграла у Венесуэлы. Источник: Кадр из видео

Историческое достижение сборной Украины

Победа в финале принесла женской сборной Украины первое в истории "золото" юношеских Олимпийских игр по футзалу. Примечательно, что до турнира 2026 года украинским футзалистам не удавалось попасть на соревнования с момента включения этого вида спорта в программу Игр в 2018 году.

Украина взяла "золото"

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "золото" юношеских Олимпийских игр завоевала украинская метательница молота Милания Кохан.