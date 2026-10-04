Украина – Венгрия: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в понедельник, 5 октября, проведет матч четвертого группового турнира розыгрыша Лиги наций. В номинальной домашней игре в Словакии "сине-желтые" после фиаско с Северной Ирландии примут своих прямых конкурентов из Венгрии.

Встречу принимает стадион имени Антона Малатински в словацкой Трнаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Венгрия.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Любители спорта смогут следить за событиями матча благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир пройдет на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Игроки сборной Украины. Источник: УАФ

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу украинцев достигают уровня 2,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,30. А показатели на победу гостей представлены котировкой 2,80.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ВЕНГРИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Хорватии, которую возглавляет Игорь Паяц. Ему будут ассистировать лайнсмены Боян Зобеница и Иван Михаль. Роль четвертого рефери исполнит Дарио Бел.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Марио Зебец.

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Крупский, Забарный, Сарапий, Бондарь, Назарина, Очеретько, Бражко, Цыганков, Назаренко, Ванат.

Венгрия: Б.Тот – Осват, Орбан, Чингер, Маркграф, Шафер, Чонгвай, Собослаи, А.Тот, М.Тот, Лукач.

Венгрия и Украина играют в Лиге наций. Источник: Венгерский футбольный союз

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды впервые сыграли друг с другом в официальном матче неделю назад, когда украинцы в Будапеште одержали минимальную победу 1:0.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды набрали по четыре очка, при этом "сине-желтые" опережают соперников благодаря успеху в личной встрече. Сборные отстают на три пункта от лидеров квартета североирландцев.

Турнирная таблица группы 2 д... Источник: УЕФА Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, три футболиста сборной Украины не появились на тренировке национальной команды перед игрой с Венгрией.