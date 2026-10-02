Украина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги наций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 2 октября, проведет матч третьего тура группового турнира нового розыгрыша Лиги наций. В битве лидеров квартета 2 дивизиона В подопечные тренера Андреа Мальдеры сразятся с представителями Северной Ирландии.

Встречу принимает стадион имени Антона Малатински в словацкой Трнаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Любители спорта смогут следить за событиями матча благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир пройдет на каналах "Megogo Футбол Первый" и "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Игроки сборной Украины Источник: УАФ

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу украинцев достигают уровня 1,90. Ничья оценивается коэффициентом 3,30. А показатели на победу гостей представлены котировкой 4,10.

СУДЬИ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Бельгии, которую возглавляет Яспер Вергооте. Ему будут ассистировать лайнсмены Михаэл Гееролф и Мартейн Тистерс. Роль четвертого рефери исполнит Лотар Д'Хондт.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). за работой которой будет следить Уэсли де Кремер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Ризнык – Михайличенко, Матвиенко, Забарный, Крупский, Очеретько, Пихаленок, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук, Сикан

Северная Ирландия: П.Чарльз – Девенни, Браун, Макконвил, Этчессон, Хьюм, Ш.Чарльз, Гелбрейг, Келли, Прайс, Донли.

Андреа Мальдера Источник: УАФ

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды пересекались в шести случаях, один из которых пришелся на товарищеский матч, а еще один – на финальную часть чемпионата Европы. Украинцы добыли три победы при одном поражении.

Игроки сборной Северной Ирландии Источник: Футбольная ассоциация Северной Ирландии

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды набрали по четыре очка при одинаковой разнице мячей 1-0. Соперники на три очка опережают Венгрию и Грузию.

Турнирная таблица группы 2 д... Источник: УЄФА Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины лишилась звездного легионера на матч с Северной Ирландией и Венгрией в Лиге наций.