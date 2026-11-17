Украина победила в историческом матче Лиги наций. Видео

Сборная Украины победила Грузию в последнем туре группового этапа Лиги наций. Матч в словацком городе Кошице завершился со счетом 1:0, при чем победный гол стал быстрейшим в истории официальных поединков "желто-синих".

Этот результат позволил Украине финишировать на третьем месте в турнирной таблице группы 2 и избежать стыковых матчей за право остаться в Дивизионе B.

Украинцы открыли счет практически сразу после стартового свистка. Грузинская оборона допустила ошибку, позволив Даниилу Сикану получить мяч в выгодной позиции в штрафной площади. Нападающий сборной Украины воспользовался этим моментом и отправил мяч в ворота Георгия Мамардашвили.

Сикан забил третий гол за Ук... Источник: Кадр из видео Развернуть

Однако после стартового всплеска украинцев игра преимущественно проходила под контролем Грузии. Команда чаще владела инициативой, регулярно приближалась к штрафной соперника и создавала опасные моменты. Украина сосредоточилась на обороне и пыталась отвечать контратаками.

Уже на 23-й минуте Грузия была близка к голу: Георгий Кочорашвили после розыгрыша углового пробил в перекладину. Еще через шесть минут Георгий Микаутадзе получил передачу с фланга и нанес опасный удар из штрафной в левый угол, но Дмитрий Ризнык спас украинскую команду.

Украинцы также имели несколько возможностей увеличить преимущество. Геннадий Синчук не попал в створ с близкого расстояния, а удар Георгия Судакова из-за пределов штрафной прошел выше ворот. До перерыва грузинская команда продолжала атаковать, но сравнять счет не смогла.

После перерыва характер игры существенно не изменился. Грузия продолжала искать возможности для взятия ворот, а украинцы большую часть времени были вынуждены сдерживать давление соперника. На 61-й минуте Георгис Микаутадзе пробил из штрафной, но мяч попал в защитника.

Показательным стал и тот факт, что второй удар Украины в створ ворот состоялся лишь на 64-й минуте. Егор Назарина пробил издали, однако Мамардашвили справился с попыткой. До этого украинская команда практически не беспокоила грузинского голкипера.

В заключительной части встречи сборная Украины стала чаще выходить в атаку. На 70-й минуте Отар Какабадзе пробил по воротам, но Ризнык отразил удар. Спустя минуту уже украинцы могли увеличить преимущество: Эдуард Сарапий получил возможность пробить из штрафной, однако Мамардашвили вытащил мяч из угла ворот.

В оставшееся время Грузия продолжала искать возможность сравнять счет, но украинская оборона сохранила преимущество. В итоге команда Сергея Реброва добилась победы 1:0, несмотря на то что большую часть матча провела под атакующим давлением соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре Украина добыла историческую победу над Венгрией со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на 42-й минуте. Вторая игра против Грузии завершилась вничью 0:0. Затем последовало три поражения подряд: от Северной Ирландии в третьем туре (0:3) от Венгрии (1:2) и снова от Северной Ирландии в гостевой встрече (0:1).