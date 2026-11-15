Украина победила Россию и завоевала медаль Кубка мира фехтованию в женской шпаге. Видео

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала бронзовым призером этапа Кубка мира, который проходит в китайском Уси. В матче за третье место 15 ноября Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и олимпийская чемпионка Яна Шемякина обыграли команду России со счетом 39:32.

Женская сборная Украины по ф... Источник: instagram.com/cuiyu1989 Развернуть

Путь к медали украинские шпажистки начали с победы над Польшей в 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 45:36. В четвертьфинале сборная Украины с таким же результатом обыграла Южную Корею, которая занимает первое место в мировом командном рейтинге.

В полуфинале украинкам противостояла сборная Венгрии. Этот матч завершился поражением команды Яны Шемякиной со счетом 33:41. После этого украинские спортсменки получили возможность побороться за "бронзу" в поединке с россиянками.

Украина выиграла "бронзу". Источник: instagram.com/cuiyu1989

Встреча за третье место завершилась досрочно. Перед заключительным боем Украина имела преимущество в два укола, а 19-летняя Анна Максименко, которой предстояло завершать командный матч, увеличила отрыв до семи точных попаданий.

При счете 39:32 россиянки прекратили борьбу за несколько секунд до окончания основного времени.

Для женской сборной Украины это первая командная награда на этапах Кубка мира за последние два сезона. Ранее украинские шпажистки завоевывали "бронзу" командного турнира в Ванкувере в 2023 году, а в 2024-м стали серебряными призерами соревнований в канадском городе.