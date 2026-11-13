Украина должна забирать победу в Лиге наций. Иначе будет катастрофа с Евро-2028

Футбольная сборная Украины уже ждет решающие матчи Лиги наций. Кажется, что турнир второстепенный, но на этот раз мы не имеем права пассивно относиться к заключительным играм, ведь на кону Евро-2028! Почему так произошло и что говорят правила? OBOZ.UA рассказывает, почему победа над Северной Ирландией и Грузией для нас критически важна.

Все изменилось после новаций отбора

Евро-2028, который пройдет на девяти стадионах в Великобритании и Ирландии, пока не имеет гарантированных участников. На этот раз хозяева – Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс – также примут участие в отборе, каждая в своей группе. Это будут 12 групп по четыре или пять команд. Далее выходят 12 победителей групп и 8 лучших обладателей вторых мест. 20 сборных отправятся в основную часть чемпионата Европы. Для хозяев схема еще интереснее: все 4 страны могут пройти квалификацию по спортивному принципу, но некоторые из них могут и уступить. На этот случай УЕФА резервирует для них 2 места в финальном турнире – для лучших по рейтингу стран-хозяек, которым не повезет квалифицироваться.

Сборной Украины по футболу о... Источник: УАФ Развернуть

На Украину давит ответственность за результат

Мы пока не знаем, кто именно будет нашим соперником. Жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата Европы состоится 6 декабря 2026 года в Белфасте. Поэтому совершенно непонятно, насколько сложной будет наша группа и сколько соперников будет нас ждать. Украина снова оказалась под давлением сразу двух турниров, в которых, как и прежде, побеждает только одна команда. Вторым в таблицах еще предстоит набрать удачи.

Лига наций и Евро теперь очень связаны. Для Украины это проблема

Из-за того, что хозяева идут отдельным путем, это сильно влияет на стыковые путевки. Их неопределенное количество не дает нам понимания: если все четверо попадут на Евро-2028, количество мест "второго шанса" сократят лишь до двух! Если же на турнир попадут только двое хозяев, для стыков останется 4 места. Путевки разыграют в стыковых матчах весной 2028-го года среди тех команд, которые не пробились на чемпионат Европы напрямую. Но здесь начинается проблема: эти путевки доступны только победителям групп Лиги наций УЕФА, которые не прошли квалификацию. Они будут противостоять командам, занявшим вторые места в отборочных группах.

Мальдера говорит, что в обои... Источник: УАФ Развернуть

Желто-синие уже трижды полагались на стыковые матчи, которые дают благодаря Лиге наций. Впервые это было в отборе на ЧМ-22, когда сборная в решающем матче крупно проиграла Уэльсу. Следующая попытка была в отборе на Евро-2024: подопечные Реброва обыграли и Боснию, и Исландию, каждую со счетом 2:1. Самый свежий пример – чемпионат мира 2026. Сборной не хватило везения, чтобы попасть на него, поэтому она отправилась в стыковые матчи через Лигу наций, но и там сразу вылетела, проиграв Швеции 1:3. Вероятность того, что нам снова чего-то не хватит в отборе на Евро, очень велика. И это еще один повод для Украины выиграть оба матча в Лиге наций, чтобы вновь надеяться на свой любимый вариант второго шанса.

В таблице огромные сложности

А что будет, если не выиграть оба матча Лиги наций? Тогда придется учитывать крайне сложное положение в группе. Первое место от нас очень далеко, ведь сейчас у нас всего 4 очка, которые нужно превратить в 10 баллов. Но для этого Северная Ирландия должна проиграть оба матча, как и Венгрия. Это уже маловероятно, поэтому любая потеря очков лишит нас возможности занять первое место. Например, Северная Ирландия гарантированно займет первое место, если обыграет нас в завтрашнем матче, а Грузия окажется сильнее Венгрии. Есть вариант с лидерством венгров: для этого им нужно надеяться на нашу силу в матче против североирландцев и выиграть свои матчи. Грузия идет лишь дополнением к таблице, ведь первое место ей даже математически не светит, а поражение в завтрашнем матче против Венгрии почти на 100% отправит именно ее в Дивизион С.

Таблица группы В в Лиге наци... Источник: Скриншот, FlashScore Развернуть

От Украины зависит больше всего, потому что мы – самое шаткое звено в этом списке. Именно поэтому нужно только побеждать. Можно ли занять первое место? Да, но впереди много работы. Представим, что мы выиграли и у Северной Ирландии, и у Грузии. Что еще нужно для абсолютного лидерства? Северная Ирландия и Венгрия в заключительном матче должны сыграть вничью, это облегчит положение. Также в субботнем матче должна победить Грузия. Если же венгры выиграют оба матча, первое место будет за ними. Но если они победят только североирландцев в последнем туре, то сравняются по очкам с желто-синими – у обеих команд будет по 10 баллов. Тогда нам нужно в обоих матчах забить как минимум 6 голов, чтобы с комфортом обойти венгров. Словом, Евро-2028 под угрозой даже из-за Лиги наций, ведь совпадений в пользу Украины должно быть так много, что в них уже не верится. Как говорится, все сделали своими ногами.

Когда смотреть матчи Лиги наций?

Первый матч сборной состоится уже в эту субботу, 14 ноября. Это выездная встреча с Северной Ирландией. Второй и решающий эпизод ноября запланирован на 17 ноября – это матч Украина – Грузия, который мы проведем номинально дома, в Кошице. Обе игры начнутся в 21:45 по Киеву. После этого станут окончательно известны полные результаты в группах: кто пойдет на повышение, кому повезет просто так остаться в дивизионе В, а кто вылетит в низшую лигу.