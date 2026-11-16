Украина – Франция: все подробности матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу во вторник, 17 ноября, проведет третий матч решающего раунда отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. "Сине-желтые" под руководством тренерки Инны Кочубей в номинально домашней игре встретятся с фаворитом группы Францией, которая на минувшем первенстве заняла четвертое место.

Подеинок принимает Зал для командных видов спорта в столице Латвии. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Франция. Время начала – 15:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Увидеть противостояние можно будет благодаря трансляции на платформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Люксембурга покажет официальный канал Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.

Лидер сборной Украины Алина Ягупова. Источник: ФИБА

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Явными фаворитками игры считаются гости. Ставки на победу "Ле блю" принимаются с коэффициентом 1,02. А показатели на успех украинок достигают увроня 11,60.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Украина: Серафима Тихая, Анжелика Ляшко, Виктория Балабан, Юлия Гутевич, Карина Панчук, Дарья Кононученко, Вера Грималюк, Алина Ягупова, Елена Бойко, Екатерина Дике, Кристина Кулеша, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус, Анастасия Ковтун.

Франция: Нэлл Англома, Ваериани Айяи, Марием Бадиан, Ноэми Брошан, Сара Сиссе, Стелла Колас, Мари-Поль Далли, Маэва Джальди-Табди, Камиль Догю, Марин Фоту, Колин Франслен, Амината Гее, Инес Питарш-Гранель, Мигна Туре.

Баскетболистки сборной Франция. Источник: ФИБА

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Инна Кочубей, тренерка сборной Украины:

– Франция – соперница высочайшего международного уровня. У них достаточно людей в ротации. Мы все понимаем, что матч будет сложным. Но я считаю, что особенно для молодых девушек это очень большая мотивация. Классная соперница, и нужно играть, показывать, что ты можешь, переходить на следующий уровень именно в матчах с такими командами.

Инна Кочубей. Источник: ФИБА

Турнирная таблица группы М. Источник: ФИБА

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинки после победы над Люксембургом и драматичного поражения от британок идут на третьем месте. Франция уверенно лидирует в группе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2015. Групповой турнир

Украина – Франция – 55:79 (21:20, 12:15, 12:24, 10:20)

Евробаскет-2023. Отборочный турнир

Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

Франция – Украина – 109:88 (32:20, 22:30, 32:26, 23:12)