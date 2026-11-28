Украина – Черногория: все подробности матча в финале отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 29 ноября, проведет четвертый матч решающего этапа отборочного турнира на чемпионат мира-2027. В номинально домашней игре в Риге подопечные Айнарса Багатскиса примут представителей Черногории.

Поединок пройдет Xiaomi Arena в столице Латвии. Сморите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Черногория. Время начала – 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЧЕРНОГОРИЯ

Кроме нашего сайта прямой эфир можно будет увидеть на канале "Суспильне Спорт" и сервисе "Киевстар ТВ". Трансляция общественного вещателя доступна на его полртале и платформе MEGOGO.

Сборная Украины по баскетболу. Источник: FIBA

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ЧЕРНОГОРИЯ

Фаворитами противостоянию считаются хозяева. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,67. А показатели на успех черногорской сборной достигают уровня 2,13.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ЧЕРНОГОРИЯ

Украина: Максим Шульга, Александр Ковляр, Егор Сушкин, Илья Тыртышник, Денис Лукашов, Алексей Соловьев, Александр Липовой, Александр Кобзистый, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Ростислав Новицкий, Дмитрий Скапинцев.

Украинцы обыграли Черногорию на выезде. Источник: FIBA

Черногория: Кевин Феррелл, Игорь Дробняк, Данило Иванович, Петар Попович, Йован Кляевич, Джорджие Йованович, Зоран Вучелич, Андрия Славкович, Дино Радончич, Эмир Хаджибегович, Алекса Илич, Зоран Николич, Марко Симонович, Милан Шушкавчевич, Балша Живанович, Данило Лацманович, Филип Анджушич, Джордже Гулич, Андрей Фантич

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После трех игровых дней финала квалификации ЧМ с учетом результатов предыдущего раунда украинца идут в топ-3, а их будущие соперники расположились на последней строчке в группе I. Путевки на мундиаль получат три лучшие команды.

Турнирная таблица группы I. Источник: FIBA

Айнарс Багатскис. Источник: FIBA

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Чемпионат мира-2027. Отбор

Черногория – Украина – 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Чемпионат мира-2019. Отбор

Украина – Черногория – 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

Черногория – Украина – 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)