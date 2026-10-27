Украина бойкотирует исторический чемпионат мира, который отдали Москве
Мировое первенство пройдет в...
Развернуть
Украинские тяжелоатлеты не будут выступать на чемпионате мира 2030 года, который Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) решила провести в Москве. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что Киев намерен оспорить это решение, поскольку турнир станет первым соревнованием такого уровня в олимпийском виде спорта, которое Россия получила после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Исполнительный комитет IWF назначил российскую столицу местом проведения мирового первенства среди взрослых. При этом соревнования будут иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года в австралийском Брисбене: на турнире разыграют лицензии на участие в Играх.
РФ получила право принять ту...
Развернуть
Бидный прокомментировал решение федерации . По словам министра, предоставление России права принять чемпионат выходит за рамки рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
"Решение Международной федерации тяжелой атлетики пошло еще дальше и выходит за рамки этих рекомендаций. Это говорит о том, что влияние россиян в некоторых международных федерациях чрезвычайно сильное. Квинтэссенцией этого стало решение провести чемпионат мира 2030 года в Москве, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду в Брисбене 2032 года", заявил Бидный в интервью "Суспильне Спорт".
Матвей Бидный.
Источник: Facebook@Матвея Бидного
Министр назвал проведение турнира в России "тревожным и недопустимым сигналом". Украина намерена обжаловать решение как в МОК, так и в IWF. Бедный также сообщил, что украинская сторона уже оспаривает решение олимпийского комитета о снятии санкций.
"Это решение имеет преимущественно символическое значение для россиян, но в таких условиях ни одна страна, которая себя уважает, не будет отправлять туда свою команду. Это тревожный и недопустимый сигнал, который мы будем оспаривать в МОК и Международной федерации тяжелой атлетики", – заявил глава украинского министерства.
Украинская тяжелоатлетка
При этом Киев не намерен отказываться от участия в международных соревнованиях в целом. По словам Бидный, позиция Украины заключается в том, чтобы продолжать выступать на мировых спортивных площадках и не уступать их российским представителям. Однако чемпионат мира в Москве министр считает исключительным случаем.
"Наша общая позиция: участвовать в соревнованиях и не оставлять площадку россиянам. Но это экстраординарное решение, и, конечно, наши спортсмены в Москву не поедут", – подчеркнул Бидный.
Вместе с тем министр отметил, что до 2030 года ситуация может измениться. Он также поставил под сомнение возможность проведения чемпионата в России, несмотря на решение IWF.
Российская тяжелоатлетка