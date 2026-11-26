"Приняли важные решения": Шовковский выложил фото из Киевсовета

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский 26 ноября опубликовал фотографию с пленарного заседания Киевского городского совета. Депутат горсовета сообщил, что власти столицы приняли важные решения, касающиеся обеспечения жизнедеятельности города и его устойчивости перед зимой.

"Приняли важные решения для жизнедеятельности и устойчивости столицы", – написал Шовковский в сторис, сопроводив публикацию снимком из зала заседаний Киевсовета.

Александр Шовковский показал... Источник: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/ Развернуть

Заседание состоялось 26 ноября. Среди вопросов повестки дня были изменения в бюджете Киева на 2026 год и корректировка Программы социально-экономического развития столицы. В частности, депутаты рассматривали перераспределение средств на теплоснабжение, повышение энергоустойчивости города и поддержку Сил обороны.

Также в повестку включили обновление городской программы гражданской защиты на 2026–2028 годы. Она предусматривает, в частности, выделение средств районным государственным администрациям на установку мобильных укрытий.

Кроме того, депутаты рассматривали присвоение семи кандидатам звания "Почетный гражданин города Киева", двоим из них посмертно. Еще пять военнослужащих должны получить новую городскую награду "Почетный защитник города Киева", в том числе двое посмертно.

Отдельный блок повестки составили земельные вопросы, по которым было подготовлено более 300 проектов решений.

Александр Шовковский. Источник: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Шовковский является депутатом Киевского городского совета IX созыва с 2020 года. С 2023-го по 2025 год он работал главным тренером "Динамо" и привел киевский клуб к чемпионству Украины в сезоне 2024/25.