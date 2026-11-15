Принято официальное решение по России на чемпионате мира по хоккею U20
Международная федерация хокк...
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Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира 2027 года. Турнир пройдет в Канаде в ранее запланированные сроки, несмотря на требования российской стороны перенести соревнования в другую страну.
В заявлении IIHF говорится, что российская команда U20 не сможет принять участие в первенстве из-за позиции канадского правительства и введенных им ограничений. Федерация сообщила, что получила соответствующее официальное уведомление от властей Канады.
Хоккеисты молодежной сборной...
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Совет IIHF рассмотрел возможность проведения соревнований в другой стране, однако после оценки альтернативных вариантов решил сохранить Канаду в качестве организатора. Матчи молодежного чемпионата мира состоятся с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.
IIHF.
Источник: IIHF
Таким образом, российская сборная пропустит турнир, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, удовлетворившего апелляцию российской стороны и потребовавшего вернуть национальные команды РФ к международным соревнованиям.
Ситуация обострилась в начале ноября, когда премьер-министр Канады Марк Карни публично заявил о недопуске российских хоккеистов.
Премьер-министр Канады Марк Карни.
Источник: CPAC
11 ноября канадское правительство официально уведомило IIHF об ограничениях на въезд российских игроков. Запрет распространяется в том числе на обладателей действующих виз, а получение нейтрального статуса не позволяет обойти установленные требования.
IIHF запретила участие России
После этого Федерация хоккея России потребовала перенести молодежный чемпионат мира в другую страну. Однако IIHF отклонила такой вариант и подтвердила проведение соревнований в Канаде.
Хоккеисты сборной России
В международной федерации также сообщили, что все национальные ассоциации, участвующие в турнире, уже получили информацию о принятом решении. Обновленное расписание матчей молодежного чемпионата мира и первенства мира U20 в дивизионе 1A будет опубликовано дополнительно.
Российский хоккей не пустят в Канаду
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