Венгрия отомстила Украине за домашнее поражение в Лиге наций: команда Мальдеры едва не спаслась на последних минутах, создав множество моментов

Заключительный матч октябрьского цикла Лиги наций сборная Украины провела на номинальном домашнем поле в словацкой Трнаве против Венгрии, которую 10 дней назад обыграла со счетом 1:0. Судя по ходу игры, "сине-желтые" должны были победить и во второй раз, но гости, которых не было видно в первом тайме, дважды забили во втором и выиграли 2:1.

Главный тренер Венгрии Марко Росси после третьего матча подряд заявил, что его игроки устали и нуждаются в восстановлении. Конечно, такая интенсивность матчей, в частности, через два дня на третий, играет огромную роль, но не было ли в словах итальянского специалиста немного хитрости, чтобы ввести соперника в заблуждение? И на этот вопрос должен был дать ответ матч в Трнаве.

После столь жаркой концовки в первом противостоянии и потасовки между Виктором Цыганковым, Домиником Собослаем, Николаем Матвиенко и Милошем Керкезом о какой-то дополнительной мотивации речь даже не шла. К тому же украинцы и венгры после трех туров в группе 2 дивизиона В имели одинаковое количество очков – 4, опережая грузин, но уступая Северной Ирландии. Правда, наши соседи уступали команде Андреа Мальдеры из-за поражения в очном противостоянии. Поэтому каждый знал, за что он борется, и должен был, стиснув зубы, добиваться результата.

К сожалению, провал в матче с ирландцами (0:3) обернулся еще и тремя крайне неудачными потерями – из-за перебора желтых карточек второй матч в Трнаве пропустил наш капитан, защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко, а также автор единственного забитого гола в трех матчах, нападающий "Андерлехта" Даниил Сикан.

Данило Сикан в матче Украина... Источник: УАФ/Дан Балашов Развернуть

Серьезной оказалась травма дирижера наших атак Георгия Судакова, который не доиграл предыдущий матч, а затем за день до игры покинул расположение сборной и присоединился к донецкому "Шахтеру". Также в заявку "сине-желтых" не попали защитник Богдан Михайличенко и полузащитники Николай Шапаренко и Александр Зубков.

Стартовый состав Украины после всех этих потерь выглядел максимально экспериментальным. Целых шесть футболистов провели менее 10 матчей за сборную. Для представителей "Полесья" Владислава Велетня и Игоря Краснопира, а также харьковчанина Ильи Крупского – лишь второй матч, для динамовца Тараса Михавка – третий, для житомирянина Эдуарда Сарапия и киевлянина Матвея Пономаренко – шестой.

Виктор Цыганков впервые в официальном матче вывел сборную на поле в качестве капитана. В ворота вернулся Анатолий Трубин, на острие атаки с первых минут вышел Пономаренко, который во втором тайме обострил противостояние с ирландцами.

А вот Венгрия лишилась своего дерзкого защитника Керкеза, отец которого любит русские песни. Защитник отбывает дисквалификацию за превышение лимита "горчичников" и решил вернуться в расположение "Ливерпуля".

Украина, безусловно, пыталась реабилитироваться после поражения от ирландцев и с первых секунд контролировала события на поле. На седьмой минуте перспективную атаку развивал Краснопир, но и сам не решился пробивать с острого угла, и не отдал своевременную передачу, поэтому все закончилось офсайдом.

На 11-й минуте все затаили дыхание после удара Очеретько из-за пределов штрафной, ведь мяч попал в перекладину и вылетел на поле. Цыганков пытался его добить, но вратарь успел забрать мяч. А вот уже на 12-й минуте после нарушения Сарапия едва не разгорелся первый конфликт, ведь Тот отреагировал на этот фол очень эмоционально.

На 16-й минуте в игру был вынужден выйти Трубин, но он спокойно забрал мяч и вообще почти не имел работы в первой половине встречи – в отличие от своего венгерского коллеги. На 18-й минуте Крупский сделал роскошную разрезную передачу на Цыганкова, но никто не откликнулся на его прострел. А уже в следующий момент Назарина отнял мяч у Собослаи и начал атаку, которая только чудом не завершилась голом. Но Пономаренко не смог как следует пробить и попасть в ворота после суматохи в чужой штрафной.

Первую желтую карточку уже на 20-й минуте получил Назарина, который как мог остановил Собослаи. Но затем еще одна желтая карточка полетела и ассистенту Мальдеры, а также бывшему капитану сборной Тарасу Степаненко, когда арбитр простил венгра за опасную игру высоко поднятой ногой против Михавка. Был еще эпизод, когда Собослаи толкнул Очеретько в спину, а его партнер встретил Олега коленом. И тоже без желтой карточки.

На левом фланге "Велетень" пытался развернуть атаку. Венгры редко выходили вперед и не демонстрировали привычного напора, в основном подставляясь под удары украинцев в обороне. Но "сине-желтым" очень часто не хватало точного последнего паса. А впоследствии и удара. На 28-й минуте Пономаренко ворвался в чужую штрафную, переиграл одного соперника и почти вышел на рандеву с вратарем, но второй защитник успел его перекрыть.

В течение первых 35 минут, возможно, чуть больше, украинцы буквально кружили вокруг ворот, но никак не могли сделать последний шаг – в каждом моменте совсем немного, но не хватало. Снова проявилась проблема реализации, которая преследует команду Мальдеры. Ведь один гол в четырех матчах – это совсем не тот показатель, на который мы рассчитывали. Тем более что играем не в сильнейшем европейском дивизионе.

Были определенные вопросы и к арбитру, который долгое время прощал жесткие, а порой и жестокие нарушения венгров, разжигая и без того взбудораженных хозяев. Очень странно повел себя арбитр в эпизоде с нарушением Шефера против Цыганкова, ведь соперник попал локтем в солнечное сплетение. Однако полузащитник не получил предупреждения.

В целом первый тайм, безусловно, остался за украинцами, которые очень надежно действовали в обороне, прикрывая друг друга, выигрывали большинство единоборств и терроризировали соперника в атаке. Но очень не хватало гола...

И этот гол первыми забили венгры. Нелогично, не по ходу игры, но забили, прорвав оборону Украины на 52-й минуте. "Сине-желтые" упустили в своей штрафной Милана Тота, который без проблем получил мяч от Виталиса и, не раздумывая, пробил с линии ворот между ног Трубину.

Через две минуты мог сравнять счет Пономаренко, но затянул с ударом в чужой штрафной, а когда уже решился – его заблокировали. После этого "сине-желтым" понадобилось некоторое время, чтобы перестроиться под новые реалии, а венгры тем временем приободрились и пошли вперед, создавая все больше проблем и для нашей защиты во главе с Забарным, и для Трубина.

А вот где-то с 70-й минуты Украина пошла на полноценный штурм ворот Балаша Тота. От кого только из нашей команды не исходила опасность – Цыганков, Пихаленок, Ванат, Назарина... Венгры уже откровенно отбивались всей командой. И вот, наконец, на 84-й минуте Яремчук головой замкнул навес Пихаленко со штрафного. Пробился какой-то свет в конце этого туннеля.

Но уже в следующей атаке венгры каким-то образом снова прорвались сквозь нашу оборону и вышли вперед – Чингер в одно касание с линии ворот замкнул навес с правого фланга, и Трубин оказался бессилен. Украинцы снова пошли вперед большими силами, много били, но соперник бросался под эти удары.