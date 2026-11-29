Удар года! Американский боксер выиграл бой редким "стоячим" нокаутом. Видео

Американец Бернард Гарднер эффектно нокаутировал Итана Траута в первом раунде профессионального поединка в Нью-Джерси. Соперник после точного попадания несколько секунд оставался на ногах, прежде чем рухнул на ринг.

Бернард Гарднер (справа) эфф... Источник: Кадр из видео Развернуть

Поединок состоялся 28 ноября 2026 года в Ньюарке в рамках вечера бокса We Fight for Peace, организованного промоутерской компанией RDR Promotions. Боксеры встретились в средней весовой категории, а их противостояние было рассчитано на четыре раунда.

Гарднер, представлявший Джерси-Сити, вышел на ринг с рекордом 3-1-1, имея в активе две победы нокаутом. Его соперник Итан Траут из Фредерика (штат Мэриленд) до этого не одержал ни одной победы на профессиональном уровне: на его счету были два поражения и одна ничья.

Бернард Гарднер нокаутировал... Источник: Кадр из видео Развернуть

Развязка наступила уже в стартовом раунде. После короткой серии ударов Гарднер промахнулся левым боковым, но следом нанес точный и мощный правый хук в голову оппонента.

Бой завершился досрочно. Источник: Кадр из видео

Траут практически сразу потерял сознание, однако его тело еще несколько секунд оставалось в вертикальном положении в так называемом стоячем нокауте. Боксер застыл, слегка согнувшись, после чего упал на настил ринга.

Гарднер не стал наносить дополнительные удары и сразу отошел от соперника. Рефери остановил поединок и вызвал медицинскую бригаду. Позже Траут пришел в себя и смог самостоятельно подняться на ноги при поддержке своей команды.

Боец пришел в себя. Источник: Кадр из видео

Спортивное издание MMAmania назвало эффектное завершение поединка главным претендентом на звание "Нокаут года". Этот же титул отдали Гарднеру и в соцсетях