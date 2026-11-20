В "Тоттенхэме" объявили решение по Мудрику после его скандального интервью Гордону

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Михаил Мудрик не сможет вернуться на поле до конца осени после того, как получил травму в середине сентября. Наш соотечественник почувствовал дискомфорт на одном из тренировочных занятий, что привело к решению исключить его из-за явки команды на ближайшие матчи.

Об этом рассказал главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби, пишет портал football.london. Итальянский специалист также отреагировал на скандальное интервью Мудрика журналисту Дмитрию Гордону, в котором он обвинил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в допинговом сканадле.

Мудрик перешел "Тоттенхэм". Источник: ФК "Тоттенхэм"

Мудрик успел провести один м... Развернуть

"Вернется ли Мудрик на выходных? Нет, поскольку изначально планировалось, что он сыграет против "Ипсвича" или "Сандерленда". На прошлой неделе он уже не чувствовал боли, но ощущал определенный дискомфорт. Потребуется еще две недели. Двигаемся шаг за шагом. Мы даже не можем представить, через что ему пришлось пройти – только сам Мудрик знает. Он хорошо знаком со стилем игры, который я прививаю, и знает, что я полностью доверяю ему на поле. Ему нужно направить свое внимание в правильное русло. Он усердно работает, чтобы восстановиться и вернуться в игру как можно скорее", – сказал Де Дзерби.

Де Дзерби на тренировке "Тоттенхэма". Источник: ФК "Тоттенхэм"

Мудрик на тренировке. Источник: ФК "Тоттенхэм"

Стало известно, что произойдет с Мудриком в сборной Украины после его слов о допинговом скандале. Накануне глава УАФ Андрей Шевченко публично ответил на обвинения футболиста.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик агрессивно отреагировал на критику украинцев после скандального интервью Дмитрию Гордону.