В деле отстранения "новой любовницы Путина" от всех турниров по фигурному катанию случился неожиданный поворот

Спортивный арбитражный суд до сих пор не получил апелляцию от Камилы Валиевой на решение о недопуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Ситуация вызвала удивление у российских болельщиков, поскольку ранее фигуристка заявляла о намерении добиваться пересмотра решения и продолжить борьбу за возможность выступать на крупных турнирах.

Как сообщили в пресс-службе CAS, на данный момент в суд не поступала жалоба от Валиевой по делу об отказе в нейтральном статусе. При этом обращения от других российских фигуристов, оказавшихся в аналогичной ситуации, уже зарегистрированы.

Каміла Валієва Источник: Telegram-канал Каміли Валієвої

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в предоставлении нейтрального статуса Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Александра Степанова / Иван Букин. Впоследствии Кондратюк, Степанова и Букин направили апелляции в CAS, тогда как документов от Валиевой суд пока не получил.

"На сегодняшний день CAS не получал никакой апелляции от Камилы Валиевой по этому делу", – заявили ТАСС в пресс-службе суда.

При этом ранее сама Валиева не раз заявляла, что собирается защищать свои права. Однако на помент публикации этой новости в CAS соответствующая жалоба так зарегистрирована и не была.

CAS Источник: РБК

На фоне этого среди российских болельщиков начались активные обсуждения причин задержки. Многие пользователи признались, что были уверены в том, что документы уже давно направлены в суд.

"Тоже не понимаю. Я думала, что сторона Камилы давно уже апелляцию подала, новости про это были", – написала одна из болельщиц.

Коментарі вболівальників Источник: sports.ru

Другие задавались вопросом, не принято ли решение вовсе отказаться от обжалования.

"А был ли мальчик? В смысле, что апелляцию точно подавали или решили, что перспектив нет", – говорится в одном из комментариев.

Коментарі вболівальників Источник: sports.ru

Отдельная часть обсуждения была посвящена срокам подачи документов. Пользователи отмечали, что представители спортсменки традиционно затягивают процесс до последних дней.

"Затянули до последнего дня... не хорошо", – написал один из болельщиков.

Коментарі вболівальників Источник: sports.ru

Другой напомнил, что похожая ситуация уже возникала ранее.

"Первую апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение КАС тоже подали в самый последний день срока. Традиция уже", – отметил пользователь.

Коментарі вболівальників Источник: sports.ru

Некоторые комментаторы и вовсе с иронией отнеслись к происходящему, увидев в ситуации характерную для российского спорта привычку решать важные вопросы в последний момент.

"В последний момент отправлять это обычная практика, тем более все это делается через электронную почту", – написал один из участников обсуждения.

Коментарі вболівальників Источник: sports.ru

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022.

Каміла Валієва була викрита... Развернуть

Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

Каміла Валієва Источник: Кадр із відео

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".