В Румынии провели "самый необычный бой в истории" смешанных единоборств. Видео

В Румынии на турнире RXF 53 VIP Edition прошел необычный по формату поединок между Alex Fast и Mexicanu. После публикации видео болельщики в комментариях назвали этот бой самым необычным в истории ММА.

Встречу провели по специальным правилам "матча курьеров": победить можно было нокаутом или забрать рюкзак соперника.

Бій кур'єрів Источник: instagram.com/rxfmma/

Бій кур'єрів Источник: instagram.com/rxfmma/

Бій кур'єрів Источник: instagram.com/rxfmma/

При этом ни один из участников не стал пытаться завладеть сумкой. Alex Fast отказался продолжать после второго раунда, поэтому победа досталась Mexicanu.

Бій кур'єрів Источник: instagram.com/rxfmma/

Организаторы также подготовили несколько нестандартных форматов. В "Mystery Fight" пять бойцов не знали заранее своих соперников, Costica вышел на бой в гробу под музыку The Undertaker, а встреча Bacaoanu с Dan Blondu завершилась нокаутом через 20 секунд. В главном бою вечера Ovidiu Neveu отправил Razvan Kovacs в нокаут всего за пять секунд.

Турнир прошел 30 сентября в Брашове. После другого поединка между Costin Scutaru и Doru Moldoveanu между группами болельщиков едва не произошла драка, после чего охрана применила слезоточивый газ, а зрители покинули зал.