В России случившееся с фигуристами РФ в Финляндии назвали "русофобией высшего пилотажа"

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин обвинил Финляндию в русофобии после того, как российские спортсмены не смогли попасть на этап Гран-при в Хельсинки. Его заявление о том, что уровень ненависти к россиянам зависит от размера страны, вызвало насмешки среди читателей, которые высмеяли логику специалиста.

В ближайшие выходные в Хельсинки состоится этап Гран-при по фигурному катанию. В числе заявленных участников первоначально были российские спортсмены: Евгений Семененко в одиночном катании, а также четыре пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Однако с 16 ноября Финляндия ввела ограничения на въезд российских спортсменов. В результате представители России не смогут принять участие в соревнованиях, а Международный союз конькобежцев (ISU) уже произвел замену участников.

Жулин резко отреагировал на произошедшее, связав решение финских властей с отношением к России.

"Чем меньше страна, тем больше ненависти к нам. Я думаю, что если бы этапы Гран-при проходили еще и в Литве, и Эстонии, то нас туда, конечно, тоже бы не пустили. Это русофобия высшего пилотажа", – заявил тренер в интервью "РИА Новости".

Александр Жулин обвинил Финляндию. Источник: СпортЭкспресс

Однако читатели не оценили рассуждения Жулина. В комментариях ему напомнили о Сан-Марино и Андорре, пошутив, что в этих небольших государствах российских фигуристов, вероятно, тоже не ждут".

"Если судить по жулинской мысли, то боюсь представить, какое отношение к российским фигуристам в Сан-Марино", – написали в интернете. Другой комментатор добавил: "Боюсь представить, что творится в Андорре".

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие читатели обратили внимание на то, что тренер не упомянул уровень жизни населения как более существенный показатель, чем размеры государства. "Казалось бы, уровень жизни для населения страны более важная характеристика, чем размер страны", – написал Костя Паркер.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Досталось Жулину и за постоянное использование слова "русофобия". "Помешались все на этой "русофобии". Все проблемы в мире же исключительно от нее. Любимое слово в словаре псевдопатриотов", – прокомментировали в сети.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

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