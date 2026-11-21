В погранслужбе Финляндии сказали, что будут делать с российскими лыжниками, если встретят их на границе

Финские власти предупредили российских лыжников о последствиях нарушения новых правил пребывания в стране. Если пограничники встретят спортсменов, которые приехали в Финляндию для участия в соревнованиях, им вручат официальное решение о необходимости покинуть территорию государства.

Предупреждение связано с новыми визовыми и миграционными ограничениями, которые вступили в силу 16 ноября. Они распространяются на граждан России, приезжающих в Шенгенскую зону для краткосрочной работы, в том числе для участия в профессиональных спортивных соревнованиях.

Особенность ситуации заключается в том, что несколько российских лыжников оказались в Финляндии еще до вступления ограничений в силу. На прошлой неделе Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Наталья Терентьева (ранее Непряева) выступили на соревнованиях в Муонио.

Наталья Терентьева (слева)

По информации исполнительного директора Финской лыжной ассоциации, как минимум трое российских спортсменов на тот момент продолжали находиться в стране. Российский лыжник Сергей Волков, также участвовавший в стартах в Муонио, уже отправился в Норвегию.

Заместитель начальника пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти в комментарии Dagbladet подчеркнул, что новые требования действуют и в отношении россиян, которые въехали в страну до изменения правил.

"Новые правила распространяются и на российских спортсменов, которые уже въехали в Финляндию. Цель поездки больше не является действительным основанием для пребывания в Финляндии", – заявил представитель пограничной службы.

Матти Питкяниитти. Источник: adressa.no

Он также объяснил, какие меры предпримут пограничники при обнаружении таких спортсменов.

"Если мы встретим их, то сообщим, что их пребывание на территории Финляндии больше не является приемлемым. Мы также примем официальное решение о том, что они нежелательны и должны покинуть страну", – сообщил Питкяниитти.

По его словам, решение финских властей будет внесено в визовую информационную систему стран Шенгенской зоны. Это может осложнить получение российских спортсменов виз в дальнейшем и создать препятствия для участия в следующих этапах Кубка мира, в частности в Давосе, который пройдет 11–13 декабря.

Савелий Коростелев

Новые ограничения могут затронуть не только лыжников, но и российских спортсменов из других видов спорта. Они распространяются в том числе на атлетов, выступающих под нейтральным флагом, а также на граждан России, имеющих шенгенские визы, выданные другими государствами.

Неопределенность сохраняется и вокруг участия россиян в открытии нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, которое запланировано на 27–29 ноября. Финская лыжная ассоциация не уполномочена самостоятельно принимать решения о въезде спортсменов.

Исполнительный директор организации Марлена Валтасола пояснила, что допуск к соревнованиям определяет Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), тогда как вопросы виз и въезда находятся в компетенции государственных органов Финляндии. Президент ассоциации Сирпа Коркатти также подтвердила, что при проведении турниров организация обязана соблюдать финское законодательство и решения властей.

Марлена Валтасола. Источник: i.media.fi

Сам Савелий Коростелев, которого Dagbladet спросило о местонахождении и планах выступить в Руке, не стал отвечать на эти вопросы.

Ограничения Финляндии вызвали реакцию в России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ в допуске российских спортсменов попыткой помешать возвращению российской сборной на международные соревнования и охарактеризовала действия западных стран как "банальную трусость".