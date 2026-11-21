В Португалии футболист забил "самый невероятный автогол в истории", расплакался и попросил замену. Видео собрало 29 млн просмотров за несколько часов

Защитник "Порту" Франсишку Моура стал автором одного из самых необычных автоголов сезона. В матче Кубка Португалии против "Паредеша" 27-летний футболист отправил мяч в собственные ворота, после чего не смог сдержать слез и несколько раз попросил тренера заменить его.

Эпизод произошел 20 ноября в матче четвертого раунда Кубка Португалии. "Порту" принимал на стадионе "Драгау" "Паредеш", выступающий в третьем по силе дивизионе страны, и к 57-й минуте вел со счетом 1:0 благодаря голу Секо Фофана.

После атаки гостей голкипер хозяев Клаудиу Рамуш отразил удар Эррика Сантаны. Мяч отскочил к Моуре, который находился практически перед пустыми воротами. Защитник не испытывал давления со стороны соперников, однако вместо того, чтобы выбить мяч, отправил его в собственную сетку. Счет стал 1:1.

Игрок отправил его в собственную сетку. Источник: кадр из видео

Сразу после ошибки футболист упал на газон, закрыл лицо руками и расплакался. Он показал тренерскому штабу, что хочет покинуть поле, и обратился с просьбой о замене.

Футболист упал на газон и расплакался. Источник: кадр из видео

Поддержать Моуру подошли его одноклубники и даже игроки "Паредеша". Голкипер Рамуш протянул защитнику свои перчатки, чтобы тот мог вытереть слезы. Болельщики на трибунах также начали аплодировать футболисту.

Игрок расплакался. Источник: кадр из видео

Главный тренер "Порту" Франческо Фарьоли не стал сразу менять защитника. Моура продолжил игру, но на 70-й минуте все же уступил место Яну Беднареку. Покидая поле, он получил аплодисменты зрителей.

Несмотря на автогол, "Порту" избежал вылета из турнира. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева победили со счетом 3:1. Главным героем послематчевого противостояния стал Клаудиу Рамуш, отразивший три удара соперников.

После встречи Фарьоли публично поддержал своего футболиста. Тренер напомнил, что ошибки являются частью футбола, и подчеркнул, что команда и болельщики находятся на стороне Моуры.

Момент за несколько часов стал вирусным в сети, набрав под 30 млн просмотров. В комментариях эпизод успели окрестить "самым невероятным автоголом".

Момент собрал 29 млн просмотров. Источник: https://x.com/sporttvportugal